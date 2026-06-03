A qué se dedica Agustina Cherri lejos de la actuación: de qué trabaja

Agustina Cherri puso en pausa las novelas para dedicarse de lleno a un emprendimiento que venía planificando desde hacía años

Agustina Cherri sorprendió a sus seguidores al anunciar un importante cambio en su carrera profesional. Luego de décadas vinculada a la televisión y la actuación, la artista decidió explorar un nuevo camino y apostar por un proyecto personal que venía desarrollando desde hacía años. La iniciativa marca una nueva etapa en su vida laboral y empresarial.

El nuevo proyecto de Agustina Cherri fuera de la televisión

Durante gran parte de su vida, Agustina Cherri estuvo ligada al mundo del espectáculo. Desde sus comienzos como actriz infantil hasta sus destacados trabajos en ficciones televisivas, construyó una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento argentino.

Sin embargo, recientemente reveló que puso en pausa las novelas durante un año para enfocarse en un objetivo que llevaba mucho tiempo imaginando. A través de sus redes sociales, compartió detalles de un emprendimiento que la tuvo ocupada durante meses y que representa uno de los mayores desafíos de su carrera fuera de los medios.

La actriz eligió contar la noticia mediante un video en el que repasó parte del proceso de creación y desarrollo de este nuevo proyecto, que implicó investigación, planificación y una importante inversión personal.

Agustina Cherri lanzó su propia marca de productos para la piel

La gran apuesta profesional de Agustina Cherri es una marca propia de productos para el cuidado de la piel. La actriz explicó que participó activamente en el desarrollo de cada fórmula y que trabajó durante un largo período para concretar la iniciativa.

“Todos me dijeron que estaba loca. Pero yo desarrollé mis propios productos para la piel. Y ahora se los puedo contar porque ya está todo hecho”, expresó en un reel publicado en sus redes sociales.

Según contó, la idea surgió a partir de una consulta recurrente de sus seguidores, quienes solían preguntarle cuáles eran los productos que utilizaba para cuidar su rostro. A partir de esa inquietud, decidió avanzar con una línea propia.

“La pregunta que más me hacen es, ¿cómo me cuido la cara? ¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que hago? Y la verdad verdadera es que hace muchísimo tiempo lo único que uso son mis productos. Y ahora vos también”, señaló al presentar oficialmente la marca.

Cómo nació el emprendimiento de skincare de Agustina Cherri

La actriz lanzó una marca propia de skincare y aseguró que participó activamente en la creación de cada uno de los productos

La actriz definió este lanzamiento como un verdadero “nuevo comienzo”. En una extensa publicación, relató que el proyecto implicó salir de su zona de confort y asumir riesgos propios del mundo empresarial.

“Nuevo comienzo es el nombre del primer capítulo, porque por fin me animé a volver a empezar. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño”, escribió.

Además, detalló algunas de las tareas que debió afrontar para convertir la idea en una realidad. Entre ellas mencionó la conformación de equipos de trabajo, el diseño de productos, la elaboración de presupuestos, la realización de trámites y el proceso de investigación y aprendizaje.

La experiencia, según explicó, estuvo atravesada por desafíos, pruebas y errores que fueron parte fundamental del crecimiento del proyecto.

El sueño personal que logró cumplir la actriz

Más allá de la faceta empresarial, Agustina Cherri destacó que la creación de esta línea de skincare responde a una filosofía de cuidado personal que la acompaña desde hace años.

“Siempre tuve clara la forma en la que quería cuidar mi cuerpo. Había algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo. Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle”, expresó.

La actriz también adelantó que continuará compartiendo detalles del proceso y de las etapas que atravesó para concretar el emprendimiento. “Les voy a compartir todo el proceso, porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir”, concluyó.

De esta manera, mientras mantiene un perfil activo en el mundo artístico, Agustina Cherri suma una nueva faceta como emprendedora y empresaria en el competitivo mercado del cuidado de la piel, un sector que eligió para desarrollar uno de sus sueños más importantes fuera de la actuación.