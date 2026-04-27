Un gigante mundial de energía quiere entrar al negocio de exportar GNL desde Argentina

Vitol, uno de los mayores comercializadores de energía y materias primas del mundo, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con la empresa de capitales nacionales Camuzzi para desarrollar el proyecto LNG del Plata, la iniciativa impulsada por la compañía argentina para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a través de la terminal que opera en el Puerto de La Plata en la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.

El MoU que firmaron ambas compañías y se conoció este lunes implica un acuerdo de compra de producción de GNL por parte de Vitol más una participación accionaria en el proyecto LNG del Plata, que actualmente controla en un 100% Camuzzi. El proyecto podría iniciar la operación comercial en 2028 y se sumaría a otras iniciativas de exportación por barco de gas de Vaca Muerta como “Southern Energy”, liderada por PAE, y “Argentina GNL”, liderada por YPF.

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Es decir, Vitol se sumaría al proyecto para exportar GNL como offtaker (comprador de GNL) como accionista del desarrollo. La iniciativa para exportar gas licuado se abastecerá de la creciente producción de shale gas de Vaca Muerta.

Camuzzi es la compañía que controla Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, dos de las mayores distribuidoras de gas del país, cubriendo un extenso territorio que abarca las provincias de Buenos Aires, La Pampa y toda la región de la Patagonia. Ambas distribuidoras llegan a dos millones de usuarios de gas. El principal accionista de Camuzzi es el empresario argentino Alejandro Macfarlane.

Jugador mundial

Vitol es una empresa de Países Bajos fundada en Rotterdam en 1966. Es uno de los principales comercializadores de petróleo, combustibles, energía y otros commodities en el mundo. El año pasado tuvo ingresos por US$ 340.000 millones. Comenzó a comercializar GNL hace 26 años. En la Argentina tiene oficinas en Buenos Aires y una terminal de almacenamiento en Zárate, desde donde opera para la región.

El proyecto fortalece la posición que la Argentina va adquiriendo de manera cada vez más nítida de convertirse en un proveedor mundial y competitivo de GNL en los mercados internacionales. El GNL se exporta a través de barco y es uno de los productos que más aumentó el precio a nivel internacional desde el inicio de la guerra en Medio Oriente junto al petróleo. Ambas compañías prevén que, una vez operativo, el proyecto tendrá una capacidad nominal para exportar al menos 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA).

Según anunciaron las empresas, Vitol podrá adquirir hasta el 100% de la producción del proyecto, mediante un acuerdo de offtake (comprador de GNL) de largo plazo. Asimismo, la compañía internacional con sede en Suiza evaluará la posibilidad de realizar una inversión accionaria en LNG del Plata junto a Camuzzi.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, indicó que “el acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional”.

Por su parte, Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol, afirmó que “la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico”.