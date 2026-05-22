Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 22 de mayo de 2026

Frío.

El tiempo vuelve a instalar una postal clásica del otoño santafesino: amaneceres fríos, humedad elevada y visibilidad reducida en algunos sectores. El viernes 22 de mayo de 2026 comenzará con condiciones similares tanto en Rosario como en la capital provincial, con una combinación de niebla matinal y temperaturas mínimas que obligarán a sacar abrigo desde temprano.

Después de varios días de amplitud térmica moderada y mañanas con sensación térmica baja, el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una tendencia más estable. El comportamiento del tiempo acompaña una dinámica habitual para esta etapa del año: aire frío durante las primeras horas y tardes algo más agradables, aunque sin un repunte abrupto de las temperaturas.

Para quienes deban circular durante las primeras horas del viernes, la recomendación principal será prestar atención a la visibilidad reducida por niebla, especialmente en rutas y accesos urbanos. Luego, con el correr de las horas, el clima dará una tregua y permitirá un cierre de jornada más agradable.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, el viernes tendrá una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 4 grados, una de las marcas más bajas de la región durante el inicio de la jornada. Las primeras horas estarán dominadas por bancos de niebla y cielo con escasa visibilidad.

Hacia la tarde se espera una mejora paulatina con presencia de sol parcial y condiciones estables. No hay probabilidades de lluvias previstas para la jornada y el viento se mantendrá moderado, con intensidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Rosario.

El fin de semana mostrará una recuperación térmica gradual: el sábado la máxima alcanzaría los 16 grados, mientras que el domingo podría llegar a 18 grados, con cielo parcialmente nublado.

Cómo sigue el clima hoy en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá un escenario prácticamente similar. Para el viernes 22 de mayo se espera una máxima de 14 grados y una mínima de 5 grados, con presencia de niebla durante gran parte de la mañana y una mejora hacia horas de la tarde.

La estabilidad será la principal característica meteorológica del día. El porcentaje de precipitaciones permanece en 0%, mientras que los vientos oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Santa Fe.

Durante el sábado se prevé un ascenso leve de temperatura con 16 grados de máxima, mientras que el domingo podría alcanzar los 18 grados, lo que consolida una tendencia más templada para el cierre del fin de semana.