La economía europea sufre mientras el alza de los precios de la energía frena la demanda

Un tablero de precios en una estación de combustible en Donges, cerca de Saint-Nazaire, oeste de Francia

La actividad económica en la ​zona euro se contrajo en mayo a su ritmo más acusado en más de dos años y medio, mientras el aumento del coste de la vida provocado por la guerra lastró la demanda de servicios en toda Europa y las empresas aceleraron los despidos, según revelaron este jueves varias ‌encuestas.

El índice compuesto preliminar de gestores de compras de la zona ‌euro de S&P Global cayó hasta 47,5 en mayo desde 48,8 en abril —su nivel más bajo desde octubre de 2023— y por debajo de la previsión de una encuesta de Reuters que no pronosticaba cambios. El dato supuso el segundo mes consecutivo de contracción en el sector privado de la zona euro.

Un PMI por debajo de 50,0 indica una desaceleración de la actividad.

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Los datos "aportan más pruebas de que la economía de la zona del euro corre el riesgo de contraerse en el segundo trimestre, mientras que el aumento de los componentes de los precios de los insumos y de la producción refuerza los argumentos a favor de una política monetaria más restrictiva", dijo Andrew Kenningham, de Capital Economics.

La confianza de los consumidores se debilitó aún más en la zona euro este mes, según se espera que muestren las cifras que se ​publicarán más tarde este jueves.

La actividad del sector ⁠privado en Alemania, la mayor economía de Europa, se contrajo por segundo mes consecutivo en mayo, mientras que en Francia el PMI general cayó a su ‌nivel más bajo en cinco años y medio, y las empresas citaban con frecuencia las presiones de los costes del combustible y ⁠la energía, así como la inquietud económica general, como razones de la menor producción.

En Reino Unido, ⁠fuera de la Unión Europea, las empresas sufrieron la caída más generalizada de la actividad en más de un año debido a las repercusiones económicas de la guerra con Irán y a la incertidumbre política interna.

LA DEMANDA DE SERVICIOS SE VE DURAMENTE AFECTADA POR EL AUMENTO DE LOS COSTES

La demanda global en la zona euro se ⁠deterioró bruscamente. Los nuevos pedidos en todo el sector privado cayeron a su ritmo más rápido en 18 meses, y los nuevos pedidos de exportación —incluido ​el comercio dentro de la zona euro— registraron su mayor descenso desde enero de 2025. Los nuevos negocios en ‌el sector de servicios cayeron bruscamente, mientras que la demanda industrial, que había ‌registrado un aumento en abril, volvió a entrar en declive.

La actividad de los servicios —motor dominante de la economía de la zona euro y indicador clave ⁠de la demanda de los consumidores— se contrajo al ritmo más rápido desde febrero de 2021, con el PMI preliminar de servicios cayendo a 46,4 desde 47,6 en abril, frente a una encuesta que apuntaba a un modesto repunte.

El PMI manufacturero cayó de 52,2 a 51,4, por debajo de las expectativas. El PMI de producción, que se tiene en cuenta en la lectura compuesta, también descendió de 52,3 a 51,0.

Y es probable que esas cifras se vieran falsamente elevadas por problemas de suministro que alargaron ​los plazos de entrega de ‌los productos industriales hasta su peor nivel desde la pandemia del COVID-19, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y al cierre de la ruta marítima clave del estrecho de Ormuz.

Las presiones sobre los costes se intensificaron considerablemente. La inflación de los precios de los insumos se aceleró hasta alcanzar su máximo en tres años y medio, según mostró el PMI compuesto. Los precios cobrados a los clientes también subieron a su ritmo más rápido en 38 meses, aunque solo ligeramente más rápido que en abril. S&P Global advirtió de que los indicadores ⁠de precios apuntan a una inflación cercana al 4% en los próximos meses.

El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios a finales del mes pasado, pero debatió ampliamente una subida para combatir la inflación galopante y señaló, tanto de manera oficial como extraoficial, que podría dar el paso en junio.

El responsable monetario Olli Rehn afirmó en una entrevista que el BCE podría subir las tasas de interés para preservar su credibilidad ante el aumento de los costes del combustible provocado por la guerra, pero que aún hay pocos indicios de que la elevada inflación se esté afianzando en la zona euro.

"No hay nada aquí que haga que el Consejo de Gobierno del BCE se desvíe de sus planes de subir las tasas en 25 puntos básicos en junio, ni nada que alivie las preocupaciones sobre los riesgos de una recesión", añadió Kenningham.

La inflación en la zona euro ‌se mantuvo en el 3,0% en abril, según datos oficiales publicados el miércoles, por encima del objetivo del 2,0% del BCE.

El mercado laboral se deterioró aún más. Las empresas de la zona euro recortaron plantilla por quinto mes consecutivo, con el ritmo de pérdidas de empleo más pronunciado desde noviembre de 2020 —y, excluyendo la pandemia, el mayor desde agosto de 2013—. Las empresas de servicios redujeron plantilla por primera vez desde principios de 2021, mientras que las plantillas del sector manufacturero volvieron a contraerse.

La confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en 32 meses, siendo las empresas de servicios las más pesimistas desde septiembre de 2022.

PREVISIONES DE BRUSELAS

La Comisión Europea presentó sus previsiones el jueves ‌y dijo economía de la zona euro se desacelerará en 2026 después de que la guerra en Oriente Medio haya desencadenado la segunda crisis energética en menos de cinco años, y la gravedad del impacto dependerá de cuánto se prolongue el conflicto.

"Antes de finales de febrero de 2026, se preveía que la economía de la UE siguiera expandiéndose a un ritmo ‌moderado, junto con un nuevo descenso de ⁠la inflación, pero las perspectivas han cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto", señaló el ejecutivo de la UE en un comunicado.

La Comisión Europea prevé ahora que el crecimiento del producto interior bruto de la zona euro se ralentizará hasta el 0,9% en 2026, desde ​el 1,3% de 2025, con un aumento del 1,2% en 2027. En su más reciente serie de previsiones de noviembre, las expectativas eran, respectivamente, del 1,2% y del 1,4%.

El ejecutivo de la UE también elevó sus previsiones de inflación al 3,0% en 2026, desde un 1,9% anterior, y al 2,3% en 2027, desde un 2,0%, lo que refuerza los argumentos a favor de una subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo.

Con información de Reuters