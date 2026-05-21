Un récord de 274 escaladores coronan el Everest en un solo día desde el lado nepalí

FOTO DE ARCHIVO. Escaladores forman en una larga cola mientras se dirigen a la cumbre del monte Everest en el distrito de Solukhumbu, también conocido como la región del Everest, Nepal

Según un responsable de senderismo, el miércoles un número récord de 274 escaladores coronaron el Everest, ‌la cifra más alta ‌jamás registrada de personas que han alcanzado la cima más alta del mundo en un mismo día desde el lado nepalí.

El Everest, de 8.849 metros, se alza a lo largo de la frontera de Nepal con la región china del Tíbet, y se puede escalar desde ambos lados.

Los operadores ​de expediciones afirman que ⁠este año no hubo escaladores en el lado tibetano, ‌ya que las autoridades chinas no habían expedido ⁠ningún permiso.

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Rishi Bhandari, secretario general de ⁠la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, dijo el jueves que este récord supera el anterior máximo de 223 ascensos ⁠desde el lado nepalí, registrado el 22 de ​mayo de 2019.

"Este es el mayor número ‌de escaladores en un solo día ‌hasta la fecha", dijo Bhandari a Reuters, y añadió ⁠que la cifra podría aumentar, ya que es posible que algunos escaladores que hayan alcanzado la cima aún no hayan informado al campamento base de su hazaña.

No hay cifras ​disponibles de ‌China sobre cuántos escaladores alcanzan la cima, pero Bhandari señaló que, en la temporada habitual de escalada de abril y mayo, unas 100 personas se dirigen al Everest desde el lado tibetano.

Himal Gautam, representante del ⁠Departamento de Turismo, dijo que había recibido información preliminar de que más de 250 personas escalaron la cima el miércoles.

"Esperamos a que los escaladores regresen, nos entreguen fotografías y otras pruebas que demuestren sus ascensos y les proporcionamos los certificados de escalada", dijo Gautam a Reuters. "Solo entonces podremos confirmar las cifras".

Nepal ha expedido 494 ‌permisos para escalar el Everest este año, cada uno con un coste de 15.000 dólares.

Los expertos en alpinismo critican a menudo a Nepal por permitir el acceso de un gran número de escaladores a la montaña, lo que a veces provoca peligrosos ‌atascos o largas colas en la denominada "zona de la muerte", situada por debajo de la cima, donde el nivel de oxígeno natural ‌es peligrosamente inferior ⁠al necesario para la supervivencia humana.

Nepal ha reconocido los riesgos derivados de la congestión y de ​los escaladores sin experiencia mediante la introducción de controles más estrictos y tasas más elevadas.

Con información de Reuters