Rusia y China critican a EEUU por los planes de la "Cúpula Dorada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras hace un anuncio sobre el escudo antimisiles "Cúpula Dorada" con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (no en la foto), en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Rusia ​y China afirmaron el miércoles que los planes del presidente estadounidense Donald Trump para el escudo antimisiles "Cúpula Dorada" amenazaban ‌la estabilidad estratégica y que ‌Washington había actuado de forma irresponsable al no trabajar en un sustituto para un tratado nuclear histórico.

La reprimenda se produjo en un comunicado conjunto tras la bienvenida que el presidente Xi Jinping dispensó al presidente Vladimir Putin con una guardia de honor y una salva de honor en el Gran Salón del Pueblo ​de Pekín, mientras niños ⁠ondeaban banderas chinas y rusas.

La "Cúpula Dorada" prevé ampliar las defensas ‌terrestres, como misiles interceptores, sensores y sistemas de ⁠mando y control, al tiempo que ⁠añade elementos espaciales destinados a detectar, rastrear y, potencialmente, derribar amenazas entrantes desde la órbita. Estos incluirían redes de satélites avanzadas y armas ⁠orbitales.

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"Las partes consideran que el proyecto estadounidense 'Cúpula Dorada', cuyo ​objetivo es construir un sistema de defensa antimisiles ‌ilimitado, multinivel, multisectorial y global ‌para destruir todo tipo de misiles, incluidos los de todos ⁠los tipos de 'adversarios de igual nivel', en todas las fases de su vuelo y antes de su lanzamiento, supone una amenaza evidente para la estabilidad estratégica", afirmaron.

"Estos planes contradicen por completo el ​principio clave ‌de mantener la estabilidad estratégica, que requiere la interconexión de las armas estratégicas ofensivas y defensivas".

China y Rusia también manifestaron su pesar por la "política irresponsable" de Estados Unidos, que había permitido que el tratado de control de ⁠armas Nuevo START de 2010 expirara sin un sustituto a principios de este año.

Rusia dijo que apoyaba la postura de China de no participar en posibles conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armas nucleares. Los detractores estadounidenses de la prórroga del Nuevo START afirman que Estados Unidos necesita liberarse de los controles para hacer ‌frente al rápido aumento del arsenal nuclear de China.

Rusia y China también afirmaron que ciertas potencias nucleares no identificadas tenían planes de desplegar misiles terrestres de alcance intermedio y corto, lo que suponía una amenaza para otros Estados.

Afirmaron que los intentos de algunos países de ‌posicionar "ataques con misiles preventivos o de anticipación con el fin de decapitar y desarmar al enemigo son altamente desestabilizadores y suponen una amenaza ‌estratégica".

Rusia mostró el ⁠miércoles lo que, según afirmó, eran imágenes de tropas transportando ojivas nucleares a sistemas móviles de lanzamiento de misiles ​Iskander-M, cargándolas y trasladándolas a las bases de lanzamiento como parte de un importante ejercicio nuclear en Rusia y Bielorrusia.

Con información de Reuters