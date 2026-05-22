Alarma para Colapinto en Fórmula 1: su auto tuvo una falla en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo completar la práctica de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá tras una falla en su Alpine y dio indicios del problema.

Franco Colapinto vivió un arranque complicado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El piloto argentino no pudo completar la única práctica libre del fin de semana tras sufrir un problema mecánico en su Alpine y la falla obliga al equipo francés a trabajar contrarreloj para intentar llegar en condiciones a la Sprint shootout de este viernes.

Los fines de semana Sprint suelen ser especialmente exigentes en la Fórmula 1. Con apenas una sola sesión de entrenamientos antes de la clasificación, cada minuto en pista se vuelve fundamental para que pilotos e ingenieros encuentren la puesta a punto ideal del monoplaza.

En ese contexto, el inicio de actividad para Colapinto en el Circuito Gilles Villeneuve en Montreal estuvo lejos de lo esperado. El pilarense apenas pudo girar algunos minutos antes de sufrir una falla mecánica que lo dejó fuera de la práctica libre y generó preocupación dentro de Alpine.

La complicación apareció cuando gran parte de la parrilla todavía ni siquiera había registrado una vuelta rápida. Mientras calentaba neumáticos, el monoplaza comenzó a perder potencia de manera repentina. La transmisión oficial mostró entonces una imagen preocupante: el Alpine de Colapinto avanzando lentamente hacia la última chicana, justo antes del tradicional “Muro de los Campeones”.

El mensaje de Colapinto por radio y el trabajo a contrarreloj

El momento de mayor tensión llegó cuando Colapinto se comunicó con su equipo a través de la radio y expresó el problema. “Mi acelerador no funciona”, reportó el piloto argentino mientras intentaba regresar a boxes. El mensaje encendió inmediatamente las alarmas en el equipo, que comprendió rápidamente que el problema podía comprometer el resto del fin de semana.

Según pudo observarse en la repetición oficial, el auto perdió respuesta de forma abrupta mientras el argentino realizaba el procedimiento habitual de calentamiento de neumáticos. Desde ese instante, Colapinto tuvo que llevar el monoplaza prácticamente a paso lento hasta el pitlane.

La escena dejó en evidencia la magnitud del inconveniente. El auto llegó con el impulso justo y terminó detenido algunos metros antes de ingresar completamente al box del equipo francés. Finalmente, los mecánicos debieron empujarlo manualmente hasta el garaje.

La situación obligó a Alpine a reaccionar rápidamente. Apenas ingresó el auto al box, los ingenieros comenzaron a desmontar distintas piezas para intentar detectar el origen exacto de la falla. Según informó ESPN durante la transmisión, el equipo todavía no había logrado resolver el problema en las primeras revisiones, algo especialmente delicado teniendo en cuenta el formato Sprint del fin de semana.

A diferencia de un Gran Premio tradicional, en Canadá prácticamente no existe margen para perder tiempo en boxes. Con una única práctica disponible, cualquier inconveniente mecánico puede alterar completamente la preparación del auto de cara a la clasificación y la carrera Sprint.

La prioridad inmediata de Alpine será solucionar el inconveniente mecánico y evitar sanciones adicionales. Dependiendo del origen de la falla, el equipo podría verse obligado a reemplazar componentes importantes de la unidad de potencia, algo que incluso podría derivar en penalizaciones.

La declaración de Colapinto en Boxes sobre el problema del Alpine

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.