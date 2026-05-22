Ciudadela inca con miles de piezas de oro y plata podría ser más importante que Machu Picchu: arqueólogo

Una ​ciudadela inca que contiene miles de pequeñas piezas de oro, plata y cobre en Perú podría ser un ‌sitio comparable o incluso ‌más importante que las famosas ruinas de Machu Picchu, dijo un arqueólogo a cargo de las investigaciones en curso.

Hallada sobre una meseta andina tras exploraciones entre 2019 y 2024, el lugar llamado T’aqrachullo está a unos 225 kilómetros al noreste de Machu Picchu, en la región del Cusco, y ​alberga 700 estructuras ⁠principalmente de piedra que sirvieron como templos ceremoniales o ‌viviendas, afirmó Emerson Pereira.

T’aqrachullo, que proviene de dos ⁠palabras quechuas que significa "roca madre", es ⁠un complejo de 17,4 hectáreas con ruinas rectangulares y circulares que sugieren que fue una metrópoli inca. Allí se hallaron en ⁠los últimos años casi unas 3.000 lentejuelas de ​oro, plata y cobre, agregó.

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Machu Picchu, que ‌se encuentra en la cima de ‌una montaña a 2.440 metros sobre el nivel del ⁠mar en un área de unas cinco hectáreas, fue dado a conocer al mundo en el 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. La ciudadela inca es el sitio ​más visitado ‌por turistas extranjeros y nacionales.

"T’aqrachullo no deja de ser menos importante que Machu Picchu, por el mismo hecho que este es un sito religioso, un sitio ceremonial, en lo cual se hacían diversas actividades ⁠dedicadas a diferentes cultos", manifestó Pereira.

El arqueólogo señaló que desde que comenzaron las exploraciones se han realizado trabajos en un 70% del lugar, y los descubrimientos incluyen recintos incas con espacios ceremoniales, almacenes de alimentos y hasta torres funerarios.

"Aún queda por investigar y poner en valor un 30%", refirió.

Desde que comenzaron las primeras ‌exploraciones, el complejo arqueológico de la provincia andina de Espinar recibe visitas ocasionales, pero aún carece de un circuito turístico formal.

Perú alberga cientos de centros arqueológicos, entre los que destacan ciudadelas construidas antes y durante el Imperio Inca, que dominó parte de ‌Sudamérica hace más de cinco siglos desde el sur de Ecuador y Colombia hasta el centro de Chile.

En la costa hay ‌otros importantes vestigios, ⁠como las misteriosas líneas de Nasca, una zona desértica con grandes dibujos de animales y figuras ​geométricas plasmados hace más de 1.500 años, y que solo se pueden apreciar desde el aire.

Con información de Reuters