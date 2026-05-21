Oportunidad única: cómo acceder a los 8 cursos en video y gratis para aprender la tecnología del futuro

La propuesta apunta a quienes quieren ir más allá del uso cotidiano de la IA.

La Universidad de Stanford liberó ocho cursos avanzados y gratuitos sobre inteligencia artificial que ya se pueden ver online a través de YouTube. La propuesta apunta a quienes quieren ir más allá del uso cotidiano de herramientas como ChatGPT o Gemini y entender cómo funciona realmente la IA desde adentro, con foco en matemáticas, aprendizaje automático y redes neuronales.

Los cursos son técnicos y están pensados para estudiantes, desarrolladores y profesionales de tecnología que quieran profundizar en áreas clave como machine learning, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial y reinforcement learning. Todo el contenido está disponible sin costo y reúne clases originales dictadas por docentes de Stanford, una de las universidades más reconocidas del mundo en ciencias de la computación.

Qué cursos gratuitos de IA ofrece Stanford

Entre las capacitaciones más destacadas aparecen:

CS221: curso introductorio sobre inteligencia artificial que explica cómo los sistemas analizan problemas, buscan soluciones y toman decisiones. Incluye 60 videos y funciona como una puerta de entrada para comprender el funcionamiento interno de la IA.

que explica cómo los sistemas analizan problemas, buscan soluciones y toman decisiones. Incluye 60 videos y funciona como una puerta de entrada para comprender el funcionamiento interno de la IA. CS229: el histórico curso de machine learning dictado por Andrew Ng. Está compuesto por 21 clases enfocadas en aprendizaje automático y reconocimiento estadístico de patrones, considerado una referencia dentro del sector tecnológico.

CS230: capacitación centrada en deep learning o aprendizaje profundo. Aborda conceptos como redes convolucionales, RNN, LSTM, Dropout y BatchNorm, tecnologías clave detrás de los modelos modernos de inteligencia artificial.

Cursos sobre lenguaje, imágenes y toma de decisiones

Stanford también liberó contenidos orientados al procesamiento del lenguaje natural:

CS224N: curso orientado al procesamiento del lenguaje natural . Enseña cómo la IA interpreta, comprende y genera texto, una de las bases de los asistentes virtuales y chatbots actuales.

. Enseña cómo la IA interpreta, comprende y genera texto, una de las bases de los asistentes virtuales y chatbots actuales. CS224U: profundiza en la comprensión semántica y el significado de las palabras dentro de los sistemas de inteligencia artificial.

Los cursos son técnicos y están pensados para estudiantes, desarrolladores y profesionales de tecnología.

CS231n: formación enfocada en visión artificial. Explica cómo los sistemas de IA analizan imágenes y videos para aplicaciones como medicina, reconocimiento visual y conducción autónoma.

formación enfocada en visión artificial. Explica cómo los sistemas de IA analizan imágenes y videos para aplicaciones como medicina, reconocimiento visual y conducción autónoma. CS234: curso dedicado al reinforcement learning , donde se estudia cómo los agentes inteligentes aprenden a tomar decisiones y optimizar resultados.

, donde se estudia cómo los agentes inteligentes aprenden a tomar decisiones y optimizar resultados. CS229M: propuesta centrada en la teoría matemática detrás del aprendizaje automático.

Todos los cursos pueden realizarse gratis y de manera online.