“Que se muevan”: la dura advertencia de Nandez a Boca que enciende alarmas

El volante tienen intención de regresar al fútbol argentino pero antes de debe darse una condición clave

Uno de los nombres que suena para reforzar la mitad de la cancha de Boca es el de Nahitán Nández, que se encuentra con intenciones de salir del fútbol árabe. Sin embargo, el entorno del jugador le hizo una dura advertencia a los dirigentes que estarían demorando de cierta manera en publicar una oferta formal para iniciar las gestiones que permitan su regreso al fútbol argentino. Algo que estaría provocando cierto enojo en el uruguayo.

“Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que deje un lindo recuerdo en Boca y le gustaría que vuelva a vestir la camiseta. La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje si iba a seguir de vacaciones y si quería volver a Boca”, expresó el uruguayo hace un tiempo en charla con El Espectador Deportes.

Sin embargo, el paso de las semanas expone que no hubo ningún contacto formal y esto quedó evidenciado en palabras de su representante. “Recibimos una propuesta de Al-Qadisiya para renovar el contrato de Nández porque el técnico quiere que continúe en el club. Tenemos otra oferta muy buena desde lo económico desde México”, señaló Pablo Bentancur.

Dos señales en las que el Xeneize debe considerar qué tanto necesita sumar los servicios del volante uruguayo. Esto es producto de que dispone de dos competidores que marcan una clara diferencia en lo económico y que podrían ganarle al deseo de ponerse nuevamente la camiseta del conjunto argentino. Además, el empresario lanzó una tercera advertencia que no pasó para nada desapercibida.

“¿Boca lo quiere? Si lo quiere, que se muevan. Hoy lo veo difícil”, sentenció. Esta declaración puede ser tomada de dos maneras. El entorno de Nahitán Nández sabe que Juan Román Riquelme lo pretende, pero hasta el momento no hay un movimiento formal y puede que se esté demorando porque el equipo se encuentra en plena competición y definiendo su suerte en la Copa Libertadores.

Por otro lado, se desprende una segunda alternativa en la que puede que se haya registrado un acercamiento del Xeneize, pero al parecer fue considerado insuficiente y lo que se pretende desde el lado del jugador uruguayo es que mejoren la propuesta. Lo cierto es que no pareciera haber una postura negativa ante un posible regreso al fútbol argentino. Aunque se reclama una mayor demostración del conjunto de La Ribera para lograr que el pase se concrete en las próximas semanas.

Otro elemento que no es para nada menor es que Nahitán Nández no saldrá bajo la condición de libertad de acción. Esto es producto de que tiene contrato hasta junio del 2027 y se encuentra protegido por una cláusula que es bastante accesible. “Boca tendría que abonar la cláusula de salida que ronda los 5 millones de dólares”, expresaron desde el portal Planeta Boca Juniors.

También se debe sumar que el club debe desprenderse de otro jugador para contar con el uruguayo en su plantel, debido a que no dispone más de cupo para extranjeros. Sin embargo, ese problema estaría resuelto porque se cree que Marcelo Saracchi sería vendido al Celtic de Escocia, que hace poco se consagró campeón en la última fecha del campeonato y ya advirtieron que lo quieren retener.