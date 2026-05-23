¿Quién se llevará el primer premio del Festival de Cine de Cannes de 2026?

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "Amarga Navidad" en competición

Ante la ausencia generalizada de los estudios de Hollywood, el Festival de Cine de Cannes de este ‌año se ha inclinado ‌hacia sus raíces independientes, sin que haya surgido un claro favorito a la Palma de Oro entre un sólido grupo de directores de cine de autor antes de la ceremonia de clausura del sábado.

El jurado, compuesto por nueve miembros y presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, debe elegir una de las 22 ​películas presentadas por ⁠veteranos de Cannes, entre los que se encuentran el español ‌Pedro Almodóvar, el iraní Asghar Farhadi y el ⁠rumano Cristian Mungiu, para otorgar el máximo ⁠galardón del festival.

Ganar un premio en Cannes suele transformar carreras, marca la temporada de premios que sigue y consolida a los directores ⁠en el canon.

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Entre los ejemplos recientes se encuentran la ​ganadora del segundo premio del año pasado, "Valor ‌Sentimental", protagonizada por Renate Reinsve, que ‌posteriormente se llevó el Óscar a la mejor película internacional, ⁠así como la ganadora de 2024, "Anora", que arrasó en los Óscar con cinco premios.

LA CARRERA SIGUE ABIERTA

Varias películas han suscitado fuertes reacciones iniciales por parte de la crítica y el público, ​aunque la ‌carrera sigue abierta.

El crítico de The Guardian, Peter Bradshaw, pronostica que la ganadora será "Minotaur", del ruso Andrey Zvyagintsev, sobre la infidelidad y la corrupción moral, mientras que en la plataforma de mercado de predicciones Polymarket, el ⁠drama sobre una residencia de ancianos "All of a Sudden", del japonés Ryusuke Hamaguchi, lideraba las apuestas el viernes por la noche.

En la tabla del jurado de la publicación especializada Screen Daily, que recopila las críticas, "Minotaur", "All of a Sudden" y "Fatherland", del polaco Pawel Pawlikowski, tienen las tres puntuaciones más altas.

El director rumano Mungiu, que presentó en el festival ‌de este año "Fjord", protagonizada por Reinsve, así como el japonés Hirokazu Kore-eda, son los únicos competidores de este año que han ganado anteriormente el primer premio.

Solo dos directores estadounidenses participaron en la competición, dominada por autores europeos: James Gray con "Paper Tiger", protagonizada por Adam ‌Driver, e Ira Sachs con "The Man I Love", protagonizada por Rami Malek.

Otros premios que se entregarán el sábado por la noche incluyen el ‌Gran Premio, el ⁠premio del jurado, el de mejor director, el de mejor actor, el de mejor actriz y el ​de mejor guion.

La edición 79 del festival comenzó oficialmente el 12 de mayo con la comedia romántica francesa "The Electric Kiss".

Con información de Reuters