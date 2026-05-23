Demichelis volvió a tener un problema en el vestuario: fuerte cruce con un jugador de Mallorca

Martín Demichelis quedó envuelto en una fuerte interna en Mallorca tras cruzarse públicamente con un jugador.

El descenso aprieta, el vestuario cruje y Martín Demichelis vuelve a quedar en el centro de un conflicto interno. En la previa de un partido decisivo para Mallorca para evitar el descenso de categoría, el entrenador argentino apuntó públicamente contra Marash Kumbulla y desató una respuesta inmediata del futbolista.

A veces alcanza una declaración para dejar expuesto todo lo que un plantel intenta esconder. Y eso fue lo que ocurrió en Mallorca. Durante la conferencia previa al duelo ante Real Oviedo, Demichelis fue consultado por la situación física de Kumbulla, uno de los defensores más importantes del equipo pero que faltó varios partidos en la temporada por lesiones (disputó apenas ocho partidos y acumuló 438 minutos). La respuesta no pasó inadvertida.

“No sé nada de él. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No sé nada y sé todo de Marash", expresó el ex DT de River Plate. La frase cayó como una bomba en un contexto ya delicado. Pero Demichelis no frenó ahí. También deslizó otra sentencia que terminó de exponer el clima interno: "El que no ha querido estar, no está”.

Marash Kumbulla.

La respuesta de Kumbulla y una interna expuesta

La reacción de Kumbulla llegó rápido y eligió el terreno donde hoy se juegan muchas disputas del fútbol moderno para contestarle a Demichelis: las redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el defensor rechazó públicamente cualquier duda sobre su compromiso con el club. “Me enteré por la prensa de algunos comentarios que cuestionan mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca”.

Después, intentó bajar la tensión. O al menos postergarla. “Habrá tiempo para aclarar todo, pero ahora debemos enfocarnos únicamente en el partido de mañana”. La publicación dejó algo claro: el conflicto ya había salido del vestuario.

La respuesta de Marash Kumbulla a Demichelis.

Un Mallorca al límite y con el descenso encima

El problema no aparece en cualquier momento. Aparece en el peor. Mallorca llega a la última jornada de La Liga obligado a ganar y dependiendo de otros resultados para evitar el descenso. El equipo marcha penúltimo, con apenas 39 puntos y una diferencia de gol que también juega en contra.

Necesita superar a, al menos, dos equipos entre:

Girona.

Elche.

Osasuna.

Levante.

La presión deportiva ya era enorme. La fractura interna la vuelve todavía más peligrosa. Porque cuando un equipo pelea por sobrevivir, cualquier grieta se agranda.

Un escenario que Demichelis ya conoce

Lo ocurrido en Mallorca no parece un episodio aislado dentro de la carrera de Demichelis. Hay algo familiar en la escena. Durante su ciclo en River, el entrenador también quedó envuelto en conflictos internos luego de filtraciones sobre comentarios críticos hacia referentes del plantel. especialmente a Enzo Pérez.

Aquella situación erosionó la relación con jugadores importantes y terminó acelerando un desgaste que ya era visible. El problema no fue solamente futbolístico. Fue de conducción. Por eso, lo sucedido ahora en España reabre una discusión que acompaña a Demichelis desde hace tiempo: su manejo del grupo en contextos de presión.

El vestuario, un problema que se repite en Mallorca

La tensión tampoco empezó con Demichelis. Meses atrás, el exentrenador Jagoba Arrasate había atravesado diferencias internas con Dani Rodríguez. Eso dejó secuelas en un plantel que nunca terminó de encontrar estabilidad emocional durante la temporada.

El problema es que, cuando los resultados faltan, los conflictos dejan de ser episodios aislados y empiezan a convertirse en síntomas.

Y Mallorca parece vivir exactamente eso: