Primeras negociaciones del T-MEC se centrarán en normas de contenidos y seguridad económica, dice Greer

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el viernes que la primera ronda de negociaciones formales para actualizar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, se centrará en reforzar las normas regionales de origen y las disposiciones en materia de seguridad económica.
Greer dijo a los periodistas en una planta de chips de memoria de Micron Technology, en las afueras de Washington, que era necesario modificar las normas de contenido regional para ayudar a relocalizar la fabricación estadounidense.
"Si se va a conseguir un acuerdo comercial especial con los Estados Unidos de América, queremos asegurarnos de que haya contenido estadounidense en él".
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Greer añadió que era consciente de los llamamientos de los fabricantes de automóviles para que el USMCA, que cumple seis años, siga siendo un acuerdo comercial trilateral.
Las conversaciones de la próxima semana se celebrarán en Ciudad de México únicamente entre Estados Unidos y México, excluyendo a Canadá.
Con información de Reuters