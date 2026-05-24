La nueva tecnología que estrenó Alpine para ayudar a Franco Colapinto en el GP de Canadá

Alpine tuvo una preparación distinta para este fin de semana.

Desde la llegada de Flavio Briatore, Alpine ha comenzado a implementar una serie de cambios en su estructura con el fin de mejorar los resultados, que habían sido deplorables en las temporadas pasadas, por fuera del inaudito doble podio en el GP de Brasil 2024. Desde la incorporación de Franco Colapinto como compañero de Pierre Gasly hasta el acuerdo con Mercedes para que sea el nuevo proveedor de las unidades de potencia, el equipo galo ha ido haciendo diversas mejoras en los últimos meses.

En este sentido, una de las novedades más recientes es que la escudería francesa comenzó a trabajar con el simulador Dynisma, el cual fue utilizado para los preparativos de cara al Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 que se correrá este fin de semana. El nuevo simulador había estado en la agenda del equipo galo desde 2025, pero recién llegó a instalarse después del GP de Miami, de manera tal que la dupla de Colapinto y Gasly ahora utiliza el mismo equipamiento con el que cuentan Ferrari y McLaren.

Si bien podría parecer poco importante esta incorporación, lo cierto es que se trata de una herramienta clave para cualquier equipo, ya que lo que se busca es simular de la manera más real posible cómo se comportará el monoplaza en una determinada pista. Justamente sobre esto habló Ash Warne, fundador y director técnico de Dynamist, quien se refirió al acuerdo con Alpine en un comunicado que circuló en los medios especializados.

“En todas las fases del desarrollo de un monoplaza, la simulación debe ofrecer realismo y una correlación fiable para poder aportar un valor real”, comenzó el directivo. Además, señaló la importancia que tiene el trabajo que se realiza en el interior de la escudería, sea con el aporte de los pilotos o el análisis de los ingenieros que configuran la puesta a punto del simulador en correlación con la que planea utilizarse en cada fin de semana de carrera.

“Esto depende de la correspondencia entre la experiencia de los pilotos en el coche, los ingenieros de pista y los datos recopilados en pista, en las pruebas en el túnel de viento y en las simulaciones CFD”, agregó. Por último, advirtió lo clave que es la actualización que ha tenido Alpine con su simulador de Dynamist en el contexto de la nueva era que atraviesa la F1 después de la modificación del reglamento técnico: “El reglamento de 2026 ha supuesto un gran cambio con respecto a todo lo que teníamos antes en la F1 y ha exigido coches completamente nuevos en todos los aspectos”.

Colapinto espera volver a sumar puntos en Montreal.

Alpine podría subir en la tabla en Canadá

La visita al Circuito Gilles Villeneuve representa una buena oportunidad para Alpine, que marcha quinto en la tabla de constructores con 23 puntos, solamente siete por debajo de Red Bull. Ahora bien, puesto que el GP de Canadá se disputará bajo el formato sprint, el equipo galo tiene la posibilidad de sumar en dos oportunidades este fin de semana, ya que la carrera sprint dará un máximo de 15 unidades en caso de anotar un 1-2, mientras que la carrera principal otorgará 43 puntos por equipo.