Desidia en el Hospital de Niños de Catamarca: colocan baldes en la sala de emergencias por filtraciones de agua

La presencia de agua en un sector de alto tránsito despierta preocupación por el riesgo de caídas. (Foto: Inforama).

La gestión de Javier Milei profundiza el ajuste al sistema sanitario nacional y las consecuencias en el interior del país cada vez se evidencian más. Una situación que generó preocupación entre pacientes y familiares fue registrada en las últimas horas en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde aparecieron baldes colocados en la sala principal de emergencias para contener una pérdida de agua proveniente del techo.

Las imágenes difundidas por el medio Inforama muestran recipientes distribuidos en distintos puntos del área de circulación para evitar que el agua se acumule sobre el piso. Lo llamativo del caso es que, al momento en que fueron tomadas las fotografías, no se registraban lluvias en la ciudad, por lo que la filtración habría tenido origen en una pérdida interna o en problemas estructurales de la cubierta del edificio. "El Hospital de Niños ya anticipa la lluvia", señaló con ironía el lector que envió las imágenes.

La presencia de agua en un sector de alto tránsito despierta preocupación por el riesgo de caídas, especialmente en un centro asistencial donde circulan niños, padres, personal de salud y pacientes con distintas dificultades de movilidad. La situación cobra especial relevancia debido a que el hospital atraviesa una época de intensa demanda vinculada a las enfermedades respiratorias y virales propias de la temporada, lo que provoca una importante concurrencia en la guardia y en los distintos servicios del establecimiento.

La situación sanitaria en la provincia que gobiena Raúl Jalil llegó a un punto crítico y la comunidad decidió salir a las calles. En una marcha masiva realizada en la plaza de La Estación hace 10 días, los manifestantes exigieron la renuncia de la ministra de Salud local, Johana Carrizo. La protesta reflejó el profundo descontento tanto de los trabajadores del sector como de la comunidad en general por las deficiencias en la atención y la falta de recursos.

La filtración habría tenido origen en una pérdida interna o en problemas estructurales de la cubierta del edificio. (Foto: Inforama).

Colapso del sistema sanitario nacional y pedido de renuncia para la ministra de Salud de Catamarca

El sistema sanitario a nivel nacional combina un recorte presupuestario en programas sanitarios clave, una crisis explosiva en el PAMI, la eliminación del plan Remediar y la reducción en el envío de vacunas a las provincias. El resultado es concreto e inquietante: aumento de las tasas de mortalidad e incremento de enfermedades prevenibles.

Este panorama no es menos desolador en territorio catamarqueño. Cecilia Herrera, terapista ocupacional del Consultorio Mi Casa, graficó la desatención estatal con una advertencia contundente: "Ponen en riesgo nuestras vidas, la de nuestros hijos y nuestros familiares”. Además, pidió que ocupe el puesto "alguien que sí tenga la facultad y las ganas de sacar la salud adelante”.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), Herrera afirmó que “la salud es un desastre” y sostuvo que “la gente tiene que pedir, por favor, un traslado o que le autoricen una orden". Uno de los puntos más delicados de la denuncia estuvo relacionado con pacientes oncológicos, ya que las autoridades provinciales no brindan las "estadísticas concretas de la cantidad de cáncer diagnosticado dentro de la provincia” y afirmó que muchos pacientes reciben diagnósticos equivocados que luego son corregidos fuera del territorio catamarqueño.

Frente a los reclamos formales realizados tanto al Ministerio de Salud como a directivos del sector privado, Herrera aseguró que no encontró respuestas pese a que “están en juego la vida de los pacientes”. Además, sostuvo que presentó proyectos para capacitar personal sanitario, pero que desde la cartera de Salud le respondieron que “no cuentan con el dinero correspondiente”.