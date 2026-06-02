El ejercicio definitivo para tener un pelo saludable: la extraña relación entre la actividad física y el cabello, según expertos.

Tener un cabello saludable no solamente depende de la genética, de usar buenos productos y de tener una buena alimentación. Según expertos, también está estrechamente relacionado con la actividad física, especialmente con la práctica de un ejercicio en particular.

Se trata del cardio. Aunque muchas personas lo asocian únicamente con la salud cardiovascular o la pérdida de peso, los dermatólogos aseguran que también puede influir mucho en el crecimiento y la calidad del pelo.

Por qué el cardio es tan bueno para el pelo, según expertos

La explicación está en que el ejercicio aeróbico mejora la circulación sanguínea. Esto permite que llegue más oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos, estructuras responsables del crecimiento del pelo.

Además, el cardio contribuye a mantener una buena salud metabólica. Esto resulta especialmente importante porque ciertas alteraciones hormonales y metabólicas están vinculadas con el afinamiento y la caída capilar.

La incidencia del estrés

Sin embargo, el principal beneficio parece estar relacionado con el manejo del estrés. Según explicó la dermatóloga Sharleen St. Surin-Lord en Real Simple, el ejercicio aeróbico regular ayuda a reducir los niveles de cortisol, una hormona vinculada con la caída del cabello cuando permanece elevada durante períodos prolongados.

el ejercicio ayuda a reducir los niveles de cortisol, una hormona que, cuando permanece elevada durante mucho tiempo, puede alterar el ciclo natural de crecimiento del cabello.

De hecho, períodos de estrés intenso suelen reflejarse en una mayor caída del pelo semanas o incluso meses después. Por eso, incorporar actividad física de forma regular puede convertirse en una herramienta clave para proteger la salud capilar.

Otro punto a favor es que el cardio estimula las defensas antioxidantes del organismo. Esto ayuda a combatir el estrés oxidativo, un proceso que puede dañar los folículos y acelerar la pérdida de cabello.

Cosas a tener en cuenta

Cabe destacar que los expertos advierten que más no siempre el cardio es mejor. El ejercicio excesivamente intenso también puede generar estrés físico en el cuerpo y producir el efecto contrario, favoreciendo la caída del cabello.

Por eso recomiendan apostar por actividades de intensidad moderada como caminar a paso ligero, correr suave, andar en bicicleta o nadar. Con entre 20 y 30 minutos diarios suele ser suficiente para obtener beneficios.

Si bien el cardio no reemplaza una alimentación equilibrada ni los cuidados específicos del cuero cabelludo, los dermatólogos coinciden en que puede convertirse en un gran aliado para quienes buscan un cabello más fuerte, saludable y resistente a la caída.