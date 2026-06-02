Senegal descarta a los defensas Mbow y Camara para completar la convocatoria para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Africana de Naciones - Marruecos 2025 - Semifinal - Senegal vs Egipto - Gran Estadio de Tánger, Tánger, Marruecos - 14 de enero de 2026. Pape Thiaw, seleccionador de Senegal

El ​seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, descartó a los defensas Moustapha Mbow e Ilay Camara de su lista ‌preliminar para cerrar su ‌plantel de 26 jugadores para el Mundial antes de la fecha límite fijada por la FIFA el lunes.

Mbow, central del Paris FC, y Camara, lateral del Anderlecht nacido en Bélgica y con tres partidos internacionales, habían sido incluidos en la lista ampliada de 28 jugadores ​de Thiaw el ⁠21 de mayo.

Mbow debutó con la selección cuando disputó ‌la segunda parte saliendo desde el banquillo ⁠en la derrota por 3-2 ⁠en el amistoso ante Estados Unidos en Charlotte el domingo, mientras que Camara fue suplente sin llegar a jugar.

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Sadio ⁠Mané, que marcó los dos goles de Senegal ​contra EEUU, sigue siendo una de las ‌figuras de una selección senegalesa ‌repleta de talento que parece ser la más ⁠potente de las 10 clasificadas africanas para la fase final.

El jugador de Al-Nassr, de 34 años, liderará el ataque, pero también fueron convocados el delantero del Bayern ​de Múnich ‌Nicolas Jackson, además de Iliman Ndiaye, del Everton, y el extremo del Crystal Palace Ismaila Sarr.

El centrocampista Bara Ndiaye, de 18 años y jugador del Bayern, también debutó con la selección ⁠el domingo, disputando los 90 minutos completos y haciendo lo suficiente para conservar su lugar en el plantel.

Senegal abrirá su campaña mundialista contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey, en una repetición de su duelo de la Copa Mundial de 2002, en el que el equipo africano ‌se impuso al entonces campeón.

También se enfrentará a Noruega en la misma sede (22 de junio) y a Irak en Toronto (26 de junio) en partidos del Grupo I.

Los convocados por Thiaw son los siguientes:

Arqueros: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann ‌Diouf.

Defensas: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs.

Centrocampistas: Idrissa ‌Gana Gueye, Pape ⁠Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye.

Delanteros: Sadio Mané, ​Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye.

Con información de Reuters