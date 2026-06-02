Efemérides del 2 de junio: qué pasó un día como hoy

Sergio Agüero con Diego Maradona.

Cada 2 de junio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la fundación del primer cuerpo de bomberos del país, el nacimiento del delantero Sergio Agüero y la celebración del Día Nacional del Perro.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1758 - Nacimiento de Juan José Paso

Nació en la actual provincia de Buenos Aires el doctor en jurisprudencia y político, orador decisivo en el Cabildo abierto que desembocó en la destitución del virrey Baltasar de Cisneros y la instauración de la Primera Junta de Gobierno Provisional del Virreinato del Río de la Plata, de la que fue miembro. También formó parte del Primer Triunvirato, en 1811.

1884 - Bomberos de La Boca

En el barrio porteño de La Boca fue creado el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. En conmemoración de ese hito histórico, el 2 de junio se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario.

1933 - Nacimiento de Horacio Ferrer

Nació en Montevideo el escritor, compositor y poeta uruguayo nacionalizado argentino, autor de la letra de más de 200 canciones, entre ellas las de los tangos Balada para un loco y Chiquilín de Bachín. Fue presidente de la Academia Nacional del Tango.

1941 - Nacimiento en Charlie Watts

Nació en Londres el músico británico Charles Robert "Charlie" Watts, legendario baterista de The Rolling Stones. Como solista editó diez discos de jazz. Comenzó a tocar la batería en clubes londinenses, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, sus compañeros en la banda británica de rock.

1976 - Asesinato de Juan José Torres

El ex presidente de Bolivia fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976. Había gobernado Bolivia entre 1970 y 1971 con un proyecto nacionalista de izquierda hasta ser derrocado por Hugo Banzer. Su asesinato formó parte de la Operación Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Sus restos fueron trasladados a México y repatriados a Bolivia en 1983.

1979 - Diego Armando Maradona

El delantero marcó el primero de los 34 goles que convirtió con la camiseta de la Selección argentina, de la que fue su capitán en los mundiales de México ‘86 e Italia ‘91. Su primer gol “albiceleste” lo marcó en el triunfo ante Escocia por 3 a 1 en un amistoso jugado en la ciudad de Glasgow.

Diego Maradona.

1988 - Nacimiento de Sergio Agüero

El delantero nació en Buenos Aires. A los 15 años y 35 días se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Primera División del fútbol argentino. Con 260 goles es el máximo goleador histórico del Manchester City inglés. Ganó los mundiales de Países Bajos 2005 y Canadá 2007 con la selección argentina sub 20.

2007 - Laura Pausini

La cantautora italiana Laura Pausini se convirtió en la primera mujer en realizar un concierto en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Al recital asistieron 71.000 espectadores.

2015 - Joseph Blatter

El dirigente suizo renunció a la presidencia de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) cuatro días después de haber sido reelegido por cuarta vez consecutiva a pesar de ser sospechoso de corrupción. Poco antes, agentes de la Policía suiza y del FBI habían detenido en Zúrich a directivos de la FIFA y empresarios del fútbol acusados de pagar sobornos.

2026 - Día Nacional del Perro

Esta fecha recuerda a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal muerto el 2 de junio de 1983, al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes. El can murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo que contenía documentos de los delincuentes, que luego fueron detenidos.