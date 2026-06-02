Andrés Iniesta asume su primer cargo como entrenador en un club de la segunda división de EAU

FOTO DE ARCHIVO. El exfutbolista del Barcelona y de la selección española, Andrés Iniesta, durante una conferencia de prensa en The Game Continues, en Barcelona, ​​España

​El exjugador del Barcelona y de la selección española Andrés Iniesta ‌ha sido nombrado ‌entrenador del Gulf United, según informó el club de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Iniesta fue pieza clave en el centro del campo de la selección española ​y del ⁠Barcelona durante una etapa de éxitos ‌continuados para ambos equipos ⁠a finales de la ⁠década de 2000 y principios de la de 2010, y marcó el gol ⁠de la victoria en la ​final del Mundial de ‌2010.

"Tras obtener su licencia ‌A, el centrocampista ganador del ⁠Mundial y de la Liga de Campeones se ha incorporado como entrenador (...) mientras avanza hacia su licencia ​Pro ‌y da sus primeros pasos en la banda", dijo el lunes el equipo de la primera división de EAU en ⁠un comunicado.

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Iniesta se retiró en 2024 y jugó por última vez en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos.

"El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este ‌nuevo capítulo", declaró el jugador de 42 años. "El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha ‌aportado: a través de la formación, del aprendizaje y del trabajo diario con ‌jóvenes jugadores ⁠que tienen el hambre y el talento necesarios para ​llegar lejos".

Con información de Reuters