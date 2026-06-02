Refuerzos River 2026: las posibles altas y bajas del equipo y los jugadores que busca Coudet

Eduardo Coudet, entrenador de River.

El semestre para River deja un sabor amargo por lo que representó la derrota frente a Belgrano de Córdoba en la final del Apertura. Un golpe que opacó la pequeña levantada que había tenido el equipo a base de buenos resultados, donde desde el inicio del ciclo de Eduardo Coudet como director técnico del club solo había perdido contra Boca en el Superclásico y frente a Atlético Tucumán en la última fecha de la fase regular del torneo.

Lo que viene por delante ahora es el primer mercado de pases desde que el ex entrenador de Rosario Central y Racing está en la institución. Un momento para pensar en qué jugadores pueden darle un salto de calidad a este equipo, que necesita dejar atrás varios semestres decepcionantes y poder culminar el año con la obtención de algún campeonato en el corto plazo. Ya con la llegada de Nicolás Otamendi oficializada, los nombres que se barajan y los que tienen un pie afuera del club.

Cuáles son los posibles refuerzos de River

Nicolás Otamendi es el primer refuerzo.

Mauro Arambarri

Es uno de los nombres más avanzados. River ya presentó una oferta al Getafe y existe un acuerdo de palabra con el mediocampista uruguayo. Solo resta resolver la negociación entre clubes.

Giovanni Simeone

El delantero es una prioridad para reforzar el ataque. River mantiene conversaciones y ya existiría un acuerdo de palabra con el futbolista. La principal dificultad pasa por negociar su salida de Europa.

Thiago Almada

Es uno de los grandes sueños del mercado. No logró consolidarse en Atlético de Madrid y River analiza la posibilidad de gestionar un préstamo. La operación es compleja por el valor de su ficha.

Facundo Buonanotte

El ex Rosario Central tuvo poca continuidad en Inglaterra y River ya se contactó con su entorno. El jugador no descarta regresar al fútbol argentino si aparece un proyecto competitivo.

Mauro Icardi

El goleador aparece en carpeta como una oportunidad de mercado. River sigue de cerca su situación contractual en Turquía, aunque su salario representa un obstáculo importante.

Nicolás Domínguez

Es uno de los mediocampistas que más le gustan a Coudet. River ya consultó condiciones y analiza avanzar formalmente con Nottingham Forest.

Ángel Correa

El campeón del mundo es otro de los nombres que seducen en Núñez. River evalúa hacer un esfuerzo económico importante para intentar convencerlo.

Los que se van de River

Ezequiel Centurión

Perdió lugar dentro del plantel y la dirigencia le buscará una salida para que pueda tener continuidad.

Fabricio Bustos

El lateral derecho no logró consolidarse y aparece entre los jugadores con mayores chances de salir.

Giuliano Galoppo

Su futuro es una incógnita. Aunque llegó recientemente, no logró consolidarse y River evaluará ofertas o alternativas para definir su continuidad.

Paulo Díaz

El defensor chileno tiene mercado y no se descarta una transferencia si aparece una propuesta conveniente para todas las partes.

Juan Fernando Quintero

A pesar de su calidad y de ser uno de los jugadores más queridos por los hinchas, su situación genera dudas y una salida no está completamente descartada.

Lautaro Rivero

El defensor es uno de los jóvenes que podría salir en busca de continuidad, ya sea mediante una cesión o una transferencia.

Kevin Castaño