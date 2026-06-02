Alphabet pretende captar 80.000 millones de dólares para sus objetivos de IA

La ilustración muestra el logotipo de Alphabet y un gráfico bursátil en ascenso

Por Harshita Mary Varghese y ​Jonathan Stempel

1 jun (Reuters) - Alphabet pretende recaudar 80.000 millones de dólares mediante emisiones de acciones, incluida una inversión de Berkshire Hathaway, según informó el lunes la empresa ‌matriz de Google, en su ‌ambicioso esfuerzo por financiar una costosa expansión de su infraestructura de inteligencia artificial.

El acuerdo incorpora a la sociedad de cartera diversificada de Warren Buffett, , como un nuevo inversor importante, lo que supone un respaldo de alto perfil a la estrategia a largo plazo de Alphabet en materia de IA y la nube.

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Alphabet elevó en abril su previsión de gasto de capital anual en 5.000 millones de dólares, hasta situarla ​entre 180.000 y 190.000 ⁠millones de dólares, aumentando las inversiones para captar la creciente demanda de computación ‌impulsada por la inteligencia artificial con sus herramientas de IA empresarial ⁠y sus chips personalizados.

La matriz de Google ⁠venderá acciones por valor de 10.000 millones de dólares a Berkshire en una colocación privada, que comprende 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de clase A a 351,81 ⁠dólares por acción y 5.000 millones de dólares en acciones de ​capital de clase C a 348,20 dólares por acción, ambas ‌por debajo de los precios de cierre ‌del lunes.

Las acciones de la empresa bajaron un 2% tras el cierre de ⁠la sesión.

"Todas las empresas se entusiasman cuando Berkshire toma posiciones, porque es el tipo de accionista que a las empresas les gusta tener", dijo Steven Check, presidente y director de inversiones de Check Capital Management, que tiene inversiones en acciones ​de Berkshire.

La inversión ‌de Berkshire se suma a la posición que ha ido construyendo desde el tercer trimestre del año pasado. El mes pasado, Berkshire anunció que había triplicado con creces su participación en la matriz de Google, que, con 16.600 millones de dólares, se ha convertido en una de sus ⁠mayores inversiones en acciones ordinarias.

"Esta compra adicional subraya que Greg Abel (director ejecutivo de Berkshire) cree que Alphabet obtendrá un rendimiento razonable de su gasto en capital en IA, incluso aunque la empresa emita acciones adicionales", dijo Bill Stone, director de inversiones de Glenview Trust Company.

Alphabet ha dicho que su objetivo es recaudar 30.000 millones de dólares a través de ofertas públicas simultáneas respaldadas por bancos de inversión, repartidas a partes iguales entre acciones ‌depositarias vinculadas a acciones preferentes convertibles obligatorias y acciones de clase A y C.

Además, la empresa prevé lanzar un programa de oferta en el mercado por valor de 40.000 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que le dará flexibilidad para vender acciones de clase A y clase C de forma gradual a lo largo del ‌tiempo.

"La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de IA por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la empresa", dijo ‌Alphabet.

Alphabet ha captado ⁠más de 85.000 millones de dólares en deuda en seis divisas y mercados durante el último año, lo que eleva su saldo ​de deuda total a más de 100.000 millones de dólares, según la empresa.

Con información de Reuters