Rodri, con solo un año de contrato con el City, dice que hablará de su futuro tras el Mundial

El centrocampista español Rodri ha declarado que está centrado en el Mundial y que solo abordará su futuro en el Manchester City una vez finalizado el torneo.
El ganador del Balón de Oro en 2024 entra en el último año de su contrato con el club de la Premier League y se le ha relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid.
"Bueno, intento no darle mucha importancia, sé que forma parte (del fútbol), sobre todo cuando un jugador se acerca al final del contrato; es normal que suenen nombres", dijo el lunes el jugador de 29 años a los periodistas.
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"Pero bueno, yo estoy muy tranquilo, tengo las ideas claras, y quizá si no hubiese habido un Mundial, ahora estaría en otra dinámica, pero con un Mundial por delante, mi responsabilidad es centrarme."
España, campeona de Europa, se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H del torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.
Rodri dijo que había animado a sus compañeros de la selección española a seguir el ejemplo del legendario tenista Rafa Nadal tras ver un documental sobre el 22 veces campeón de Grand Slam.
"(Lo que les dije es que tenemos que) intentar jugar sin balón como un equipo pequeño, con esa mentalidad de no creer ser el mejor", añadió.
"He estado viendo el documental de Nadal y siempre he hablado de la misma manera, de eso, de siempre una bola más, un esfuerzo más, y eso es lo que hacen los grandes campeones y sobre todo sacar a lucir todo el talento que tiene esta selección, que es muy grande".
Con información de Reuters