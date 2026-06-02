Marixa Balli habló sobre los rumores de internas en Cortá por Lozano.

Cortá por Lozano estaría atravesando días turbulentos según los rumores más recientes. El exitoso programa de Telefe, el cual conduce Verónica Lozano, cuenta con grandes personalidades en su panel y ciertas decisiones que se tomaron durante los últimos tiempos no habrían caído bien en algunas de ellas.

Esto lo dejó entrever Majo Martino en Sálvese Quien Pueda (América TV), quien comentó que Marixa Balli se habría sentido incómoda por la decisión de la producción de haber puesto a Sol Pérez como reemplazante de la mencionada Vero, en lugar de darle la oportunidad a ella. "Se siente un poco incómoda porque dice: '¿Por qué no me dicen de conducir a mí?'”, comentó.

Marixa Balli durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ximena Capristo también hizo su aporte, señalando que "Cachaca" estaría celosa de Evangelina Anderson "por el móvil que le mandaron al Martín Fierro" a la expareja de Martín Demichelis, donde "ella mostró toda la previa del premio”. Por todo lo mencionado, desde el ciclo que lleva adelante Yanina Latorre decidieron hablar con Marixa, para que ella dé su versión de los hechos.

¿Qué dijo Marixa Balli sobre las internas en Cortá por Lozano?

“¿Sabés que tengo la concha al plato? Poneme un pi, poneme un pu, poneme un pan. La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”, aseguró furiosa ante el micrófono, quejándose de "cómo tienen ganas de joderme todos los días con un tema, no por ustedes, lo digo por cosas que surgen y que está bien que ustedes vengan y saquen la duda, pero tengo la quetejedi...".

Fue allí que Rodrigo Bar le consultó si podía ser que desde la propia señal se filtre esa información. "Yo creo que mucha gente se quedó con el mambo de la conducción. O sea, mucha gente asocia a lo mejor que yo me fui de LAM por un tema de que después no conduje, que conduje muchas veces, que Ángel me había dicho que yo iba a ser la conductora fija cuando él no estaba y que después pasó todo lo que pasó, que se la agarran conmigo. No entiendo por qué, porque aparte fue una decisión de Ángel de ponerme a conducir y después, bueno, nada. La verdad es que todo me chupa un huevo”, aseguró.

Respecto a si le gustaría reemplazar a Vero Lozano en una futura ocasión, deslizó: “No sé, te tiene que pasar, no sé. O sea, yo tuve mi programa de cumbia que ahora es Pasión, que lo conduje muchísimos años; tuve La Isla de Balli, que era mi programa de cable, pero no importa. Me rompen mucho las guindas, me buscan mucho todo el tiempo”.