Vero Lozano se la pudrió a otra figura de Telefe y profundizó la interna en el canal: "En la cara"

Vero Lozano se la pudrió a otra figura de Telefe y profundizó la interna en el canal.

La guerra interna en Telefe sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que Sofía Gonet, conocida como "La Reini", denunciara en sus redes sociales haber sufrido una "emboscada" y sentirse "humillada" durante su visita a Cortá por Lozano, la conductora del ciclo, Verónica Lozano, fue letal en su respuesta.

En diálogo con Intrusos, por América TV, Vero Lozano desestimó el victimismo de la participante de MasterChef Celebrity y dio una versión muy distinta de los hechos, asegurando que la influencer mostró una doble cara: amable en el piso y furiosa en las redes.

Lozano fue tajante al negar la acusación de haberle tendido una trampa con los temas de conversación. "No hacemos emboscadas. Claramente, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de Masterchef o de Homero (Pettinato); no iba a hablar de la física cuántica o del Conicet", ironizó la conductora. Además, confesó la verdadera razón técnica por la cual la entrevista se sintió apresurada y el informe no salió completo: "La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota".

Qué le molestó a Vero Lozano

Lo que más molestó a Vero Lozano fue la actitud de Gonet, quien según ella no manifestó ningún malestar en el estudio. "Cuando estuvo en el diván, yo la verdad no me di cuenta que la había pasado mal. Cuando ella se fue, todo bien", relató.

"La quiero agarrar a la pendeja. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque sos re careta entonces", estalló Lozano al ver el descargo de La Reini en redes. Para cerrar, la psicóloga y conductora analizó la jugada mediática de la influencer: "La veo pilla, inteligente. Claramente en el programa no midió, pero todo esto hace que hablemos de ella".