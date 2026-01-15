Apagón masivo de luz: El Trece, Telefe y América TV se fundieron a negro al aire

Cortes de luz: así se vivió el apagón en El Trece, Telefe y América TV.

Cortes de luz masivos se registraron en distintos barrios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, dejando a miles de hogares sin suministro eléctrico. El apagón fue tan extendido que ni siquiera los principales canales de aire lo pudieron resistir: así se vivieron los cortes de luz en El Trece, Telefe y América TV.

Jimena Monteverde, conductora de La Cocina Rebelde (El Trece), arrancó su programa y tras el saludo inicial, la pantalla se fundió a negro. Tras unos gritos al aire por lo sucedido, la energía volvió al canal. Una suerte parecida corrió Intrusos (América TV) que salió del aire por unos minutos tras el apagón masivo.

En otros canales como Telefe, donde se estaba emitiendo Cortá por Lozano, la situación fue más incómoda ya que la conductora Verónica Lozano estaba en medio de un móvil cuando el apagón se hizo presente, teniendo que cortar la entrevista con un hombre que denunciaba la usurpación de su casa.

Por otro lado, en streams como Bondi el corte de luz impidió que la programación siguiera saliendo por YouTube y eso los dejó sin aire.

Cuáles son los barrios más afectados por los cortes de luz

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En el Conurbano, en tanto, se destacaron Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre, en el Norte; y Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares, en el Oeste.