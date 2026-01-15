Emilia Attias decidió contar todo sobre el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de ser solo especulaciones de redes sociales para tener una testigo presencial. Emilia Attias, compañera de ambos, pasó por el stream de Telefe y validó las versiones que vinculan a la modelo con el joven influencer.

Ante la consulta directa de Grego Rosello sobre si tenía información privilegiada, Emilia fue sincera y confesó que ella también hinchaba por esa relación. "Me caen muy bien los dos, yo estaba ilusionada con el romance ese", admitió entre risas.

Lejos de tirar la pelota afuera, Attias describió con picardía lo que sucedía detrás de cámaras en las grabaciones. "¿Viste cuando te gusta un chico en el trabajo? Algo de eso hubo", lanzó sin filtro.

Para ser más gráfica, detalló la dinámica que observó entre ellos: "Los dos solteros... cositas van, cositas vienen, roces. Hasta ahí lo percibí", sentenció, confirmando que la buena onda traspasaba el guion televisivo.

La palabra de Ian Lucas: "No es un juego"

Por su parte, Ian Lucas también rompió el silencio. Si bien intentó ser cauto, dejó en claro que sus sentimientos son genuinos. "De mi parte no es un juego, es todo real. Yo no soy funcional a un show", aseguró el youtuber. Además de reafirmar que le parece una mujer "linda" y que la quiere mucho, cerró con una frase que alimenta la esperanza de los fans: "Yo siempre dejo la puerta abierta al amor".