Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson: "No es un juego"

Ian Lucas enfrentó los dichos de Evangelina Anderson.

El ida y vuelta mediático entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo luego de que el influencer decidiera responder públicamente a las declaraciones de la modelo, quien negó de manera tajante haber tenido un vínculo sentimental con él. Vale destacar que estas versiones comenzaron a circular luego de conocerse como participantes en MasterChef Celebrity.

El conflicto se desató cuando Anderson reaccionó con ironía frente a los rumores de una supuesta separación. “¡Ah! Nos separamos de un shippeo. ¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos?”, escribió, y fue aún más clara al marcar distancia: “Jamás vino a mi casa, vivo con mis tres hijos”.

Evangelina Anderson respondió sobre el presunto romance con Ian Lucas.

Si bien nunca confirmaron una relación, ambos habían alimentado el juego con intercambios pícaros en redes sociales y en MasterChef Celebrity Argentina. Sin embargo, ese tono comenzó a cambiar cuando Evangelina explicó que el vínculo era “funcional al show” y descartó cualquier posibilidad de enamorarse. “Somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”, afirmó, aunque ante la consulta sobre si podía volverse real fue contundente: “No. Si querés te miento”.

La palabra de Ian Lucas ante las declaraciones de Evangelina Anderson

Las palabras de la modelo no pasaron inadvertidas para Ian, que reaccionó con un fuerte descargo en Instagram. “Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente, impulsivo. Mi vida no es un show”, escribió, dejando entrever su enojo y marcando una diferencia clara respecto a cómo vivió él el vínculo.

Más tarde, en diálogo con Infama, Lucas redobló la apuesta y aseguró que nunca actuó para las cámaras. “De mi parte, yo no soy funcional a un show. Lo que ven de mí es lo que soy”, explicó. Y fue aún más directo al referirse a Evangelina: “Me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos bien. De mi parte no es un juego. Es todo real”.