Evangelina Anderson contó la verdad sobre su "separación" de Ian Lucas.

Ian Lucas y Evangelina Anderson supieron conformar una de las duplas más llamativas de MasterChef Celebrity Argentina 2025-26. Su cercanía tanto delante como fuera de cámaras generó rumores de un posible vínculo amoroso, algo reforzado por los comentarios de sus comentarios y las actitudes que fueron adoptando en el programa (desde indirectas hasta risas cómplices).

Sin embargo, durante este último domingo circularon rumores de una posible ruptura de esa (también hipotética) relación: una declaración que la expareja de Martín Demichelis hizo ante los medios habría molestado al influencer, a punto tal de concluir lo que se estaba gestando entre ambos.

¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre la supuesta ruptura con Ian Lucas?

Al anoticiarse de la situación, Evangelina decidió explayarse en las redes sociales, más específicamente respondiendo a una publicación alusiva de PrimiciasYa. "¡Ah! Nos separamos de un shipeo...", expuso junto a varios emojis de caritas riendo. En otro apartado, en tanto, fue aún más exhaustiva: "¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos? Jaja que locura todo...".

Por otra parte, ante los supuestos de que el joven del mundo de las redes frecuentó el hogar de la modelo y actriz, ella acotó: "Jamás Ian vino a mi casa. Vivo con mis tres hijos". Para dar por finalizado su mensaje, lo cerro con un emoticón tirando un beso. De esta forma, pareciera que no hubo ruptura alguna... ¡Ni tampoco una unión sentimental!

Mientras tanto, ambos siguen compitiendo en las cocinas de MasterChef Celebrity. Luego de doce semanas, quedan cada vez menos competidores, por lo que el premio está poco a poco más cerca, aunque también son mayores las posibilidades de ser el próximo expulsado, mientras que el jurado aumenta su rigurosidad a nuevos límites.