Evangelina Anderson habló sobre su separación con Martín Demichelis y lo destrozó: "Te lo firmo"

Evangelina Anderson fulminó a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson decidió romper el silencio y fue contundente al referirse a su separación de Martín Demichelis. En una reciente entrevista con el Pelado López, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con su exesposo y su respuesta no dejó lugar a interpretaciones, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones.

Evangelina Anderson no quiere volver con Demichelis

Sin rodeos ni medias tintas, Anderson dejó en claro que no existe ninguna chance de volver a apostar por la relación. Con firmeza, marcó un límite definitivo y cerró cualquier puerta al pasado. “Eso no va a pasar, te lo firmo”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó y fue interpretada como un golpe directo al exfutbolista.

La modelo atraviesa una etapa enfocada en su carrera profesional y en sus proyectos personales, y dejó claro que esa prioridad no incluye retomar un vínculo sentimental que ya considera terminado. Sus palabras fueron leídas como una decisión madura, pero también como un mensaje categórico frente a versiones que hablaban de acercamientos y segundas oportunidades.

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis fue durante años una de las más seguidas por la prensa, tanto por el perfil mediático de ella como por la carrera futbolística y luego como entrenador de él. Tras la separación, las redes sociales y algunos medios alimentaron la posibilidad de una reconciliación, algo que la modelo se encargó de desmentir de manera tajante.

La reacción del público no tardó en llegar. Muchos seguidores destacaron la claridad de Anderson y celebraron que haya puesto un punto final sin ambigüedades. Otros interpretaron sus declaraciones como una forma de cerrar definitivamente una etapa que ya no forma parte de su presente.

Con su frase lapidaria, Evangelina Anderson no solo habló de su separación, sino que dejó en claro que el pasado quedó atrás. Sin escándalos ni vueltas, pero con una contundencia que no pasó desapercibida, la modelo dejó claro que con Martín Demichelis no hay retorno posible.