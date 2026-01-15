Corte masivo de luz en CABA y conurbano

Un corte masivo de luz afecta a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Al inicio de la tarde, municipios del norte y el oeste del Conurbano, principalmente, y varios barrios porteños se quedaron sin suministro, en medio de una jornada de calor sofocante.

Fuentes del sector energético informaron a El Destape que "hubo un problema en la subestación de Colegiales" de Edenor, lo que provocó los cortes en ese barrio y los aledaños, además de otras zonas más lejanas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En el Conurbano, en tanto, se destacaronVicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, en el Norte, y Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares, en el Oeste.

Noticia en desarrollo