Se filtraron las primeras imágenes de Beto Casella en América Tv

Beto Casella se prepara para su debut en América TV.

El pase de Beto Casella a América TV empieza a tomar forma concreta. En las últimas horas comenzaron a circular las primeras imágenes promocionales del programa que encabezará el conductor, una señal clara de que su llegada al canal es inminente y que su nuevo ciclo ocupará el horario de las 22, de lunes a viernes.

El adelanto, breve pero cargado de identidad, muestra a Casella con su impronta habitual: look sobrio, anteojos de vidrios amarillos y una presencia reconocible incluso sin necesidad de demasiadas palabras. “Único. Auténtico. Inconfundible. Se está preparando para las noches de América. Muy pronto”, dice la locución que acompaña las imágenes. Al momento no se develó qué nombre llevará el próximo ciclo del famoso conductor.

Otro de los puntos que sigue abierto es el nombre del programa. Aunque en un primer momento circuló la posibilidad de un título ligado a Bendita, el propio Casella se encargó de desactivar esa opción. En diálogo con el streaming Ya fue todo, fue categórico: “Jamás elegiría un nombre donde me denomino ‘bendito’”. Y sumó una crítica sin vueltas: “Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador”. Incluso dejó flotando una ironía: “Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos”.

Quiénes integran el panel del nuevo programa de Beto Casella en América TV

En su desembarco en la pantalla de América TV, Beto Casella estará acompañado por un equipo amplio y heterogéneo, pensado para sostener el debate, el humor y la actualidad en el horario nocturno. El panel estará integrado por Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff, en una combinación que mezcla figuras históricas de su universo televisivo con nuevas incorporaciones.