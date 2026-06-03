La historia detrás de una foto icónica de la música tropical: así se hizo la tapa de Corazón Valiente de Gilda

Se supo cómo se hizo una de las portadas más icónicas de Gilda.

La portada de Corazón Valiente se consagra como la imagen más emblemática de la trayectoria de Gilda y una de las postales más icónicas en la historia de la música popular argentina. Publicado en 1995, este álbum no solo se transformó en el trabajo más exitoso de su carrera, colmado de clásicos que pasaron a formar parte de la identidad cultural del país, sino que además adquirió una mística particular al convertirse en el último material discográfico que la artista logró editar en vida.

El concepto detrás del título del disco tuvo una influencia cinematográfica muy clara para la época: el nombre Corazón Valiente surgió como una inspiración directa de la célebre película homónima protagonizada y dirigida por Mel Gibson, estrenada ese mismo año, cuyo espíritu de lucha y perseverancia resonaba con la propia historia de la cantante dentro de un circuito musical complejo y predominantemente masculino.

Según informó el influencer de música Santiago Santín, para la realización visual, el entonces director del sello discográfico Leader Music alquiló las instalaciones de un country, espacio que sirvió como locación para la jornada de producción. El encargo de retratar a la artista recayó sobre el reconocido fotógrafo Silvio Fabrykant, quien asumió la tarea de plasmar la estética que definiría el salto definitivo de la cantante hacia la masividad.

La mítica fotografía muestra a Gilda al aire libre en un parque, durante una jornada soleada y rodeada de árboles. Para la ocasión, la intérprete lució un recordado vestido azul, complementado con una corona de flores sobre su cabello y un ramo de fresias que sostenía con uno de sus brazos, elementos que con el tiempo se transformaron en símbolos religiosos y de veneración por parte de sus seguidores.

La icónica foto de Gilda.

A pesar de que durante la sesión se planificaron y ejecutaron numerosas tomas en diversas poses tradicionales y estructuradas, el destino de la portada se definió a través de un registro espontáneo. La imagen elegida para la posteridad capturó un movimiento casual de la cantante: un instante en el que Gilda suspendió su mirada hacia el cielo, transmitiendo una atmósfera de paz y trascendencia que terminó por inmortalizar su figura.

Quién fue Gilda

Gilda, nombre artístico de Miriam Alejandra Bianchi, se consolidó como una de las figuras más influyentes del género tropical en Argentina. Nacida en Buenos Aires y fallecida de forma trágica en Villa Paranacito, la cantautora desarrolló una trayectoria profesional que se extendió por solo seis años durante la década de los noventa. Su desempeño e impacto en la escena musical resultaron determinantes para la proyección y masificación de la cumbia a nivel nacional.

La recepción de su propuesta artística y su temprano deceso en el momento de mayor reconocimiento público propiciaron la construcción de un fenómeno de devoción que trascendió el plano estrictamente musical. Su carácter y cercanía con la audiencia favorecieron su transformación en un referente de la cultura popular de su país.