El gobierno de Javier Milei celebró su desfinanciamiento a festivales de música, danza y teatro al difundir una convocatoria que muestra que "más del 70%" de estos eventos culturales tienen participación privada o público-privada. Los números se desprenden del primer llamado de la Red Federal de Mercados Culturales, que cerró en todo el país a fines del 2024.

"Más del 70% de los eventos culturales fueron organizados por privados o con articulación público-privada", anunció la Secretaría de Cultura en un comunicado. La cartera dirigida por Leonardo Cifelli detalló que la organización de estos eventos culturales es "26,32% pública, 40,13% privada, 25% mixta y 8,55% de otro tipo".

Según el organismo, el relevamiento se basó en un muestreo en el que se registraron 152 mercados, ferias y festivales del país y que busca "entender la realidad del mercado cultural, ampliar la visibilidad, fortalecer la participación y promover la integración de los sectores de las industrias culturales" en Argentina y para el mundo. Sobre la localización de estos eventos, se detalló: "Un 38,82% en la región de Buenos Aires, el 27,63% en el Centro, el 3,95% en Cuyo, el 5,92% en el NEA, el 9,87% el NOA y el 13,82% en la Patagonia".

Por su parte, se remarcó que el alcance es de "36,18% internacional, 19,74% nacional, 11,18% provincial, 16,45% regional y 16,45% local" y que los cinco sectores que cuentan con más cantidad son "primero Música, segundo Danza, tercero Teatro y cuarto Editorial".

"Este primer relevamiento permitirá ampliar y robustecer el ecosistema nacional de las industrias culturales en dos líneas de trabajo para 2025: mercados, ferias y festivales consolidados, por un lado, y mercados ferias y festivales en desarrollo, por otro", agregó la Secretaría.

Milei volvió a atacar a Cecilia Roth: "Es más fácil llorar censura"

El Presidente volvió a usar sus redes sociales para atacar a uno de los íconos del cine y de la cultura argentina: "Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso", dijo en referencia a Cecilia Roth. La reconocida actriz de trayectoria nacional e internacional dio una entrevista en la que denunció que el Gobierno "censura" y manifestó su temor por la "naturalización" de que el Presidente "maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico".

"Estoy con @leocifelli (secretario de Cultura de la Nación) y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana", ironizó Milei por la noche a través de su cuenta de X, donde además agregó: "Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura".

En la misma línea, completó: "Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso".