Baby Etchecopar ahora se fue al pasto al hablar de "travestis": "Después no se quejen"

Baby Etchecopart tuvo declaraciones repudiables.

El clima mediático volvió a tensarse tras una nueva intervención de Baby Etchecopar, que en su programa de Radio Rivadavia lanzó una serie de declaraciones que generaron fuerte polémica y rechazo en distintos sectores.

Todo ocurrió al aire, en un editorial donde el conductor abordaba temas de seguridad y convivencia urbana. Sin embargo, el planteo rápidamente derivó en comentarios que apuntaron contra personas trans y trabajadoras sexuales, lo que encendió el debate.

¿Cuáles fueron las repudiables declaraciones de Bay Etchecopar?

Etchecopar cuestionó la situación en la llamada “zona roja” de Palermo y vinculó ese contexto con hechos delictivos. En ese marco, lanzó una frase que no tardó en viralizarse: “Después no se quejen que hay delito”, dijo, generando una ola de críticas por la generalización y el tono utilizado.

El periodista intentó matizar sus dichos asegurando que no estaba “en contra de los travestis”, pero continuó con una serie de afirmaciones que profundizaron la controversia. En su exposición, contrapuso distintos casos y experiencias, lo que fue interpretado por muchos como una mirada estigmatizante.

"La zona roja de Palermo hay droga. Han matado a un chico con un puntazo en el pecho hace poco, viste, dos crotos. Pero aparte, ¿cuánto hace eso? No es la zona roja de Palermo, es tierra de nadie, es Palermo de los travestis. Yo no estoy en contra de los travestis, que hagan lo que quieran. Pero que después no se quejen que hay delito, porque se sabe que hay delito cuando aparece una en gran hermano", declaró el periodista.

Tras esto, se puso a criticar a la participante trans de Gran Hermano: "Claro, estamos hablando de La Maciel, que fue notificada y salió. Además, chicos, qué bajo nivel La Maciel. Porque puede ser un travesti que trabaja en televisión, puede ser un travesti que labura. Yo, por ejemplo, en Tránsito de San Isidro, hay una chica transexual que es lo más amoroso, lo más educado".

Baby Etchecopart criticó a La Maciel.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde distintos usuarios, referentes y organizaciones cuestionaron el contenido del discurso. El eje de las críticas estuvo puesto en la asociación entre identidad de género, trabajo sexual y delito.

Más allá del debate que intentó instalar el conductor, lo cierto es que el episodio volvió a abrir una discusión sensible sobre cómo se abordan estos temas en los medios y el impacto que pueden tener ciertas afirmaciones.