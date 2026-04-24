Tras el terrible caso de Emma, la beba de dos meses que fue abusada sexualmente y asesinada por su padre en Mendoza, condenado a prisión perpetua durante un juicio abreviado, otro episodio de violencia infantil se registró en la provincia cuyana.

Las autoridades médicas del Hospital Pediátrico Notti informaron la muerte de un bebé de 20 meses que llegó al lugar con graves lesiones cerebrales compatibles con el "síndrome del niño sacudido".

El pequeño se encontraba internado en terapia intensiva desde el viernes pasado y si bien los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, a los pocos días confirmaron que tenía muerte cerebral. Los golpes del pequeño alertaron a los médicos que hicieron la denuncia y finalmente la policía detuvo al padrastro del nene por orden de la Fiscalía de Homicidios.

Se trata de Cristian Gonzalo Fragapane, pareja de la madre biológica del bebé. El hombre quedó imputado en la causa por el delito de "tentativa de homicidio agravada por alevosía"

El hecho tuvo lugar el pasado viernes 10 de abril en el domicilio de la madre del bebé, ubicado en el barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo, Mendoza. La investigación sostiene que el acusado habría tomado al pequeño para sacudirlo salvajemente hasta provocarle las lesiones cerebrales con las que llegó a la guardia médica.

En este marco, la familia paterna busca quedarse con la tenencia del hermano mellizo del bebé fallecido que, según TN, podría quedar bajo una tutela pública mientras se realizan los trámites pertinentes. En este sentido, el padre biológico solicitó acelerar el expediente para que el niño pueda comenzar a vivir con él lo antes posible.

El crimen Emma conmocionó a Mendoza: condenaron a perpetua a su padre

El crimen de Emma ocurrió el 13 de agosto de 2023. Como en el caso de este bebé, la pequeña llegó al Hospital Notti en estado de gravedad y con señales de haber sido víctima de una brutal golpiza.

Permaneció internada en el centro de salud algunos días hasta que falleció. Los médicos realizaron la denuncia por maltrato infantil y, durante la investigación, el padre de la nena, Gustavo Olguín, de 29 años, trató de desligarse del hecho al responsabilizar a la madre por la muerte de su hija.

Sin embargo, hace algunas semanas, el camillero finalmente confesó haber abusado y luego asesinado a Emma, lo que derivó en un juicio abreviado. Este jueves se conoció que el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza resolvió condenar a Olguín a prisión perpetua por el crimen de la nena.