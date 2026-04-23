Gmail cambia todo: suma IA a su buscador

El sistema incorpora IA directamente en la barra de búsqueda.

La app de Gmail acaba de sumar una función que cambia por completo la forma de buscar correos. A partir de ahora, encontrar información dentro de tu bandeja de entrada es mucho más simple gracias a la integración de inteligencia artificial. La novedad ya está disponible tanto en la app como en la versión web, y promete ahorrar tiempo en tareas cotidianas.

En lugar de depender de palabras clave o revisar correos manualmente, el sistema incorpora IA directamente en la barra de búsqueda. Esto permite hacer consultas en lenguaje natural, como si estuvieras hablando con un asistente, y obtener respuestas concretas sin tener que abrir cada email.

Cómo funciona la nueva búsqueda inteligente

El cambio principal es la inclusión de Gemini dentro del buscador. Gracias a esta tecnología, ahora podés escribir preguntas completas en vez de términos sueltos. Por ejemplo, si querés recordar un dato específico de un mail viejo, simplemente lo preguntás directamente y la IA se encarga del resto.

El sistema analiza todos tus correos, entiende el contexto de la consulta y genera un resumen con la información exacta que estás buscando. Incluso indica de qué mensaje obtuvo los datos, lo que aporta transparencia y facilita verificar la fuente.

Esto significa que ya no hace falta abrir múltiples correos o buscar manualmente entre resultados: la respuesta aparece directamente en pantalla, lista para usar.

Una función potente, pero con limitaciones

Si bien esta mejora es una de las más importantes que recibió Gmail en los últimos años, no todos los usuarios pueden acceder. La búsqueda inteligente con IA está disponible únicamente para quienes tengan suscripciones específicas dentro de Google Workspace, como los planes AI Pro o Ultra.

La novedad ya está disponible tanto en la app como en la versión web.

Además, la función se activa automáticamente, sin necesidad de configuración previa. Es decir, si tu cuenta es compatible, podés empezar a usarla de inmediato tanto en el celular como en la computadora.

En resumen, esta nueva herramienta convierte a Gmail en algo más cercano a un asistente personal que a un simple gestor de correos. La posibilidad de buscar información con preguntas naturales marca un antes y un después en la experiencia de uso, especialmente para quienes manejan grandes volúmenes de emails a diario.