ONU impone sanciones al hermano del líder de rebeldes de Sudán y a mercenarios colombianos

FOTO ILUSTRATIVA-Una niña sudanesa refugiada descansa junto a un árbol quemado en el centro del campo de tránsito de Tine, en medio del conflicto entre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, en el este de Chad

​Naciones Unidas impuso el martes sanciones a Algoney Hamdan Daglo Musa, ‌hermano menor ‌del jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán, y a tres mercenarios colombianos acusados de reclutar a antiguos militares colombianos para combatir en el país africano.

Un ​comunicado de ⁠la misión británica ante las ‌Naciones Unidas indicó que las ⁠sanciones fueron impuestas ⁠por el Consejo de Seguridad de la ONU a propuesta de Estados Unidos, ⁠Reino Unido y Francia.

Según el ​comunicado, Daglo dirigió los ‌esfuerzos de las ‌RSF para adquirir armas y equipo ⁠militar.

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Las sanciones alcanzan además a Álvaro Andrés Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero y Mateo Andrés ​Duque ‌Botero, que desempeñaron un papel central en el reclutamiento de exmilitares colombianos, agregó el comunicado.

Las pruebas en video y fotográficas ⁠mostraban a los tres colombianos "proporcionando a las FAR conocimientos tácticos y técnicos, prestando servicio como soldados de infantería y artillería, pilotos de drones, conductores de vehículos e instructores, y algunos ‌incluso entrenando a niños para luchar en las FAR".

Mercenarios colombianos han participado en numerosas batallas en todo Sudán, incluyendo la capital, Jartum, Omdurman, Kordofán ‌y El Fasher.

La guerra de tres años entre el ejército sudanés y ‌las FAR ⁠ha provocado lo que, según las organizaciones humanitarias, es ​ahora la peor crisis humanitaria del mundo.

Con información de Reuters