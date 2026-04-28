Ver Boca vs. Cruzeiro en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El "Xeneize" viene de ganar en Florencio Varela.

Boca visita este martes a las 21:30 a Cruzeiro de Belo Horizonte en Brasil, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda tiene como objetivo continuar con la buena racha que lo acompaña tanto a nivel local como internacional. Lleva 14 encuentros sin perder y ganó seis de sus últimos siete partidos (solo empató frente a Independiente, sin la mayoría de sus titulares).

En el medio, el "Xeneize" venció en el Superclásico a River y con suplentes logró golear a Defensa y Justicia en su visita a Florencio Varela por 4 a 0, lo que ratifica el gran nivel de confianza con el que llega el conjunto del "Sifón". Enfrente tendrá el partido que en los papeles es el más difícil de toda la zona frente a los brasileños, que viene de perder frente a Universidad Católica de Chile.

Por dónde ver Boca contra Cruzeiro por Copa Libertadores

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Cruzeiro de este martes a 21:30 será transmitido por Telefé, por la plataforma Disney +, Fox Sports y por Pluto TV.

El once en el que piensa Úbeda

Claudio Úbeda volverá a apostar a lo mejor que tiene en el cruce contra Cruzeiro, un partido que puede comenzar a definir la clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Libertadores y que además es importante por la lucha que tiene con el equipo brasileño por quedarse con el primer puesto de su zona, que puede ser clave para las instancia de mata-mata.

De esta manera, hará nueve modificiaciones respecto al equipo que goleó en Varela y solo repetirán Brey y Milton Delgado (reemplazó a Ander Herrera, con una lesión muscular en la previa al partido). De este modo, el once que se perfila será con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Cruzeiro llega sin descanso

El conjunto de Belo Horizonte viene de jugar con todos sus titulares frente a Remo por el Brasileirao, partido que ganó 1 a 0 de visitante y le permitió conseguir algo de aire y alejarse de la zona de descenso. Y, para colmo, después de jugar contra Boca tendrá que disputar el clásico contra Atlético Mineiro. Un comienzo algo irregular en la temporada, con un encuentro ganado y otro perdido en la Libertadores.