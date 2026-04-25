Boca recibió una gran noticia para arrancar la definición del Torneo Apertura

Boca Juniors recibió una noticia clave en el Torneo Apertura, luego de la victoria ante Defensa y Justicia y un partido q8e lo benefició en la continuidad de la fecha.

Boca Juniors atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura y recibió una noticia que podría ser determinante de cara a los playoffs. El equipo de Claudio Úbeda aseguró la ventaja deportiva para los octavos de final tras su racha positiva y gracias a resultados ajenos, y espera poder alargar la definición en La Bombonera.

Con una serie de 14 partidos sin derrotas y el envión anímico tras ganar el Superclásico en el Mas Monumental, el "Xeneize" logró otro paso importante en su camino dentro del Torneo Apertura, lo que alimenta la ilusión de cara al futuro cercano.

El empate sin goles entre Lanús y Central Córdoba terminó favoreciendo directamente al conjunto del "Sifón" Úbeda. Ese resultado le aseguró finalizar entre los cuatro mejores de la Zona A, lo que implica una ventaja clave: disputar los octavos de final como local en La Bombonera.

Este detalle no es menor. En instancias de eliminación directa, definir en casa suele ser un factor determinante, tanto por el respaldo del público como por el conocimiento del escenario.

Posibles rivales: ¿se viene Racing otra vez?

Con el liderazgo parcial de su grupo, Boca enfrentará a un equipo ubicado entre el quinto y el octavo puesto de la Zona B. Entre las alternativas aparece un nombre que genera expectativa por la rivalidad entre ambos: Racing Club.

De confirmarse ese cruce, sería una especie de revancha reciente. En el último Torneo Clausura, la "Academia" eliminó a Boca en semifinales con un triunfo 1-0 en la Bombonera, gracias a un gol de Adrián Martínez.

Más allá de ese antecedente, el panorama todavía es abierto. La tabla aún puede modificar los cruces, lo que mantiene en suspenso el rival de Boca en los playoffs. Incluso, en caso de quedar primero en su tabla, podría definir todos los partidos como local hasta las semifinales.

El foco también está en la Copa Libertadores

Mientras el equipo consolida su lugar en el Torneo Apertura, el cuerpo técnico no descuida el plano internacional. Boca ya se prepara para un compromiso exigente: el duelo ante Cruzeiro, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Será el próximo martes, desde las 21.30 hs, en Belo Horizonte. Si logra un nuevo triunfo, podría poner un pie en octavos.

La seguidilla de partidos obliga a gestionar cargas físicas y rotaciones, en un momento donde cada detalle puede marcar la diferencia en ambos frentes.

La lesión de Ander Herrera, la nota negativa

No todo es positivo en el presente de Boca. La contundente victoria 4-0 frente a Defensa y Justicia dejó una preocupación importante: la lesión de Ander Herrera. El mediocampista sintió una molestia durante la entrada en calor y fue descartado antes del inicio del partido. Lo que parecía una precaución terminó confirmándose como una baja sensible: los estudios revelaron un desgarro de grado 2 en el isquiotibial izquierdo.

El tiempo estimado de recuperación es de entre tres y cuatro semanas, lo que lo deja fuera de un tramo clave de la temporada.

La ausencia del volante impacta directamente en la planificación del equipo. En la Copa Libertadores, no podrá estar en los enfrentamientos ante Cruzeiro —tanto en Brasil como en Buenos Aires— ni en el viaje a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC.

En el ámbito local, también se perderá el duelo pendiente ante Central Córdoba y los primeros cruces de eliminación directa del Torneo Apertura, incluyendo un posible partido de cuartos de final. Se trata de una seguidilla de encuentros determinantes que podrían definir el rumbo de Boca en la temporada.