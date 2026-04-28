Chau a la boleta de papel: cómo se pagará el ABL de ahora en más.

Desde el sitio oficial de AGIP anunciaron que a partir de abril del 2026 las boletas del Impuesto Inmobiliario/ABL serán en formato digital. Según explicaron desde la administración, se dejarán de enviar las clásicas boletas en papel y los saldos adeudados solo se podrán consultar de manera online y abonar a través de los medios de pago habituales.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos explicó que el cambio forma parte de un "proceso de modernización y simplificación", que se está llevando adelante desde el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad es que cada vez más trámites y gestiones relacionadas con organismos públicos y servicios estatales se puedan realizar de manera completamente digital.

Cómo es la nueva forma de descargar las boletas y pagar el ABL

A comienzos de abril, AGIP habilitó diferentes canales para descargar las boletas de ABL. La forma más fácil es ingresar a www.agip.gob.ar, ir a la sección "Pagos-Consulta de Boletas", elegir el impuesto correspondiente y seleccionar "Pagar/Boletas". Una vez en el sitio, con el número de partida se puede visualizar, descargar o pagar directamente el impuesto desde la plataforma.

Desde abril ya no hay más boletas en papel emitidas por AGIP.

Asimismo, existe la opción de adherirse a la Boleta Electrónica desde el Portal del Contribuyente para recibir mensualmente la boleta por mail. Desde AGIP informan que para poder hacerlo, hay que contar con la partida y/o dominio correctamente titularizados. Una vez adherido, el sistema dispara el correo automáticamente cuando se genera cada nueva cuota. Quienes no hayan actualizado los datos del inmueble o vehículo quedarán adheridos a la boleta electrónica para simplificar gestiones.

Como última alternativa, se puede solicitar la boleta por mail a través del servicio InfoAGIP, o hacerlo presencialmente en las sedes de AGIP, sobre todo para quienes no están familiarizados con los canales digitales. Por último, las boletas seguirán apareciendo en el Home Banking de cada contribuyente. Desde AGIP informaron que esta modalidad se irá extendiendo al resto de los impuestos de la Ciudad, en línea con la digitalización total de los trámites.

Cómo ver el número de partida

El número de partida para pagar el ABL se encuentra en la boleta misma. Es una cifra de hasta 7 dígitos que suele estar ubicado en el recuadro arriba a la derecha, en el título de propiedad del inmueble, o en la escritura correspondiente al mismo. Desde AGIP explican que quienes no cuenten con estos documentos, pueden consultar al propietario o inmobiliaria, o pedir la información a través de InfoAGIP.