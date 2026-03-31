AGIP dio a conocer los contribuyentes que no van a pagar ABL por 6 meses en CABA

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires extendió hasta el 30 de abril de 2026 el plazo para que bares, restaurantes, heladerías y hoteles porteños soliciten la exención del ABL por seis meses.

La medida, que ya supera los 4.200 beneficiarios, busca acompañar a uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad económica y contribuir a su recuperación. Según indicaron desde el organismo, el objetivo es impulsar la producción y el empleo en el rubro gastronómico y hotelero.

El beneficio abarca el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026. En caso de que los contribuyentes ya hayan abonado algunas cuotas del impuesto, se les descontará el monto correspondiente de las cuotas restantes del año. Para quienes hayan pagado el total anual por adelantado, se prevé un crédito fiscal equivalente a la mitad de lo abonado, que será imputado automáticamente en cuotas de 2027.

Para acceder a la exención, los contribuyentes deberán realizar el trámite a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), dentro del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), y presentar información como el número de partida inmobiliaria, el domicilio de explotación registrado, los datos del contrato de locación —en caso de corresponder— y la actividad declarada en Ingresos Brutos.

Desde la AGIP señalaron que la iniciativa forma parte de una política de acompañamiento al sector, en articulación con cámaras empresarias y entidades representativas, con el objetivo de fortalecer la actividad en un contexto de retracción económica.

La extensión del beneficio se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno porteño para sostener a sectores considerados estratégicos, en un escenario de menor dinamismo económico y caída del consumo.

Impuesto a las Ganancias: último día para pedir la devolución de las percepciones en ARCA

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que este martes es es el último día para que los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias presenten ante su empleador las deducciones del período 2025.

La fecha límite para realizar este trámite es este martes 31 de marzo de 2026 y es importante, ya que puede implicar para el trabajador el reintegro de parte del dinero que le fue descontado en los meses previos por este impuesto.

El trámite se hace a través del formulario 572 en la página oficial de la ex AFIP y en la declaración jurada hay que informar datos clave como las deducciones de carga de familias, intereses de préstamos hipotecarios o alquileres, gastos relacionados a pagos con tarjeta en el exterior o gastos educativos, entre otros.

Cómo tramitar la devolución de las percepciones en ARCA

En caso de tener que cargar las deducciones del período fiscal 2025, hay que seguir estos pasos: