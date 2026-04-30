Peso mexicano avanza por repliegue global del dólar, bolsa concluye con pie derecho temporada de reportes

FOTO DE ARCHIVO. Tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en Ciudad Juárez

El peso mexicano avanzó el jueves ante un debilitamiento global del dólar, ‌después de que ‌se informara que las autoridades japonesas habían intervenido en los mercados de divisas para respaldar su moneda.

La bolsa, en tanto, cerró con ganancias la última jornada de la temporada local de resultados corporativos del primer trimestre.

* La ​divisa local cotizaba ⁠en 17.4681 unidades, con una apreciación de ‌un 0.32%, apuntalada también por un ⁠retroceso de los precios ⁠mundiales del petróleo. En todo abril, el peso sumó un retorno del 2.5%.

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* En México, el ⁠Gobierno mantuvo su previsión de un crecimiento ​económico de un 1.8-2.8% para ‌este año, a pesar ‌de la divulgación de cifras que mostraron una ⁠contracción de la economía en el primer trimestre mayor a lo previsto.

* Por la mañana se dio a conocer que el ​Producto Interno ‌Bruto (PIB) se contrajo entre enero y marzo más de lo esperado, marcando su primera lectura negativa desde finales de 2024, golpeada por un deterioro de todos ⁠sus componentes.

* En tanto, el PIB estadounidense repuntó en el primer trimestre gracias a un incremento del gasto público tras un cierre gubernamental, no obstante, se situó por debajo de las expectativas.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un ‌1.13% a 67,858.09 puntos, aunque en todo abril acumuló una pérdida del 1.1%.

* Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaron las alzas del viernes, con un 9.08% más a 59.48 pesos, seguidos ‌por los de la minorista y embotelladora FEMSA, que sumaron un 5.25% a 206.45 pesos.

* En ‌el mercado secundario ⁠de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó dos puntos ​base a un 9.21%, mientras que la tasa a 20 años descendió cuatro, a un 9.68%.

Con información de Reuters