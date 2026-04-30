Luego del hallazgo del pescador Alcides Ledesma Patiño, de 47 años, en el Río de la Plata; efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron a otro hombre identificado como José Luis Herrera, de 45 años y también pescador. El cuerpo apareció este miércoles a 6 kilómetros de agua adentro en la zona de Rada La Plata, ubicada en la localidad de Punta Lara en el municipio de Ensenada.

Ambos hombres habían ingresado al río muy cerca del Parque del Río de Villa Domínico -Avellaneda- el pasado domingo 26 de abril. Ese día el estado del clima no era el mejor puesto que estaba condicionado por fuertes ráfagas de viento. Con el paso de las horas, no se supo más nada de ellos.

Las familias de ambos pescadores hicieron la denuncia en la Comisaría 4° de Avellaneda y el operativo inició en la madrugada del lunes. Las autoridades policiales, primero, realizaron un rastrillaje en tierra para cersionarse de que los hombres no se hayan perdido en la zona.

Sin embargo, al no encontrar rastros de los pescadores, a las 6 de la mañana se inició la busqueda dentro del Río de la Plata con un buque guardacostas. Comenzaron en las playas de Dock Sud y continuaron por allí por casi 24 horas.

Al día siguiente se sumó otra embarcación, dos motos de agua y un semirrígido. Las autoridades, al mismo tiempo, avisaron a la Prefectura Naval de Colonia del Sacramento, en Uruguay, para que estuviesen al tanto de la búsqueda.

El hallazgo de los pescadores Alcides Ledesma Patiño y José Luis Herrera

Los efectivos del operativo encontraron, primero, el cuerpo de Ledesma Patiño. Según informaron tenía su vestimenta y documentación. Rápidamente fue trasladado a la morgue de Lomas de Zamora para que su familia reconozca sus restos. Alcides Ledesma Patiño, de nacionalidad paraguaya, tenía una sola hija, Aldana, y residía en la localidad de Remedios de Escalada, ubicada en el partido bonaerense de Lanús.

Horas más tarde, los agentes hallaron el cuerpo de José Luis Herrera y pudieron confirmar que se trataba de él por los tatuajes que informaron sus familiares al realizar la denuncia: uno de un pergamino y tres con nombres personales.

Momentos previos a la desaparición de los pescadores en el Río de la Plata

Los allegados de ambos pescadores indicaron que, a pesar de las condiciones adversas del clima el día domingo, los hombres decidieron emprender una pequeña aventura por el Río de la Plata. Llegaron a Parque del Río y estacionaron una Peugeot Partner de color blanca. En la camioneta, dejaron sus celulares con el objetivo de dar un paseo muy corto.

Luego, se subieron a una canoa de color gris, pero jamás regresaron. Se presume que, facilitado por las fuertes ráfagas de viento, los pescadores tuvieron algún problema con el motor de la canoa perdiendo el control del vehículo. Varios testigos sostuvieron en declaraciones televisivas que habían visto la embarcación, pero de un momento dejó de divisarse, algo que los alertó para avisar a la policía. No obstante, según la hija de uno de los pescadores, "las autoridades no hicieron nada" hasta que fueron ellos mismos los que realizaron la denuncia por desaparición.