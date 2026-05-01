Se conoció la verdadera razón por la que se separaron Nicolás Repetto y Florencia Raggi tras 30 años: "No vale la pena"

Nicolás Repetto y Florencia Raggi se separaron después de 30 años.

En el mundo del espectáculo hay parejas que parecen inquebrantables hasta que un día dejan de serlo. Y cuando se trata de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, el impacto es inmediato.

Después de más de 30 años juntos, la confirmación de la separación sacudió a todos. Pero lo que más llamó la atención no fue solo la noticia, sino la explicación que dio el propio Repetto, con una frase que dejó mucho para interpretar.

¿Qué dijo Nicolás Repetto sobre su separación?

“Hay momentos en que no vale la pena remar”, dijo, dejando en claro que la ruptura no fue producto de un escándalo puntual, sino de algo más profundo y esta frase parece indicar que las cosas no iban bien en el último tiempo.

Nicolás Repetto habló de su separación.

Según contó, todo comenzó en plena pandemia, un contexto que obligó a muchas parejas a convivir con tiempos y dinámicas distintas. En ese escenario, lo que antes fluía empezó a tensarse.

“Todo surge de una ocasión”, reflexionó, en una frase que suena simple pero que encierra una historia de desgaste. Porque, según explicó, hubo un punto en el que la distancia dejó de ser física para volverse emocional.

Lejos de dramatizar, el conductor eligió un tono introspectivo. Incluso transformó ese proceso en música, dando origen a una canción que, según él mismo reconoció, nació de ese momento personal.

Nicolas Repetto declaró que no valía la pena remar.

La historia entre Repetto y Raggi había comenzado en 1995, en un estudio de televisión. Desde entonces, construyeron una relación que siempre se mostró sólida, con proyectos compartidos y una vida familiar lejos del ruido mediático. Tuvieron dos hijos, atravesaron distintas etapas y, durante años, fueron señalados como una de las parejas más estables del ambiente.

Por eso, la noticia sorprendió. Porque no hubo terceros, ni escándalos, ni conflictos públicos. Solo una decisión que, según él mismo dejó entrever, llegó después de mucho tiempo de intentar sostener algo que ya no funcionaba.

“Hay momentos para remar… y momentos en los que no”, insistió, dejando en claro que, esta vez, eligieron soltar. Así, una historia de tres décadas llegó a su fin sin ruido, pero con una carga emocional que se siente en cada palabra. Porque a veces, el final no llega por una explosión sino por desgaste. Y cuando eso pasa, seguir ya no tiene sentido.