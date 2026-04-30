Ver River vs. Bragantino en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El "Millonario" enfrenta a Bragantino.

River visita este jueves a las 21:30 horas a Red Bull Bragantino por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet llega primero en su zona y de conseguir una trabajada victoria frente a Carabobo de Venezuela, en un encuentro en el que había puesto mayoría de suplentes porque fue en la previa del Superclásico contra Boca.

El "Millonario" viene de imponerse de local el pasado sábado 3 a 1 frente a Aldosivi y con este triunfo quedó en el segundo puesto de su grupo, a falta de una fecha para que termine la fase regular y comiencen los playoff. Esta posición le permitiría definir la mayoría de los cruces en condición de local, por lo que no es un dato menor. Y se ilusiona con pelear los dos frentes.

Por dónde ver River vs. Bragantino por Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que a forma correcta de hacerlo es través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Bragantino de este jueves 21:30 será transmitio por ESPN y la plataforma Disney +.

El equipo que pondría Coudet contra Bragantino

De cara a lo que será el encuentro frente a Bragantino, Coudet se encuentra con una baja sensible como la de Sebastián Driussi por lesión. En principio el "Chacho" no tocaría la defensa, el mediocampo también se repetiría después de una actuación que dejó conforme al entrenador frente a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que el único cambio estaría de tres cuartos para adelante de la cancha.

River busca seguir sumando.

Kendry Páez mostró una buena producción en el último partido, por su desequilibrio y vocación ofensiva, lo que le permite pelear un lugar en el once titular. ¿Quén sale? En principio Ian Subiabre, que aún no pudo consolidarse en el equipo titular. Es la zona del campo de juego donde más le viene costando generar juego al equipo es en ataque, a lo que hay que sumar que frente al "Tiburón" sufrió mucho en el retroceso defensivo.

En principio en el arco se sostiene Santiago Montiel. En la defensa se sostiene como lateral derecho Gonzalo Montiel, la zaga central la integran Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que el lateral izquierdo lo ocupa Marcos Acuña. En el mediocampo repetirían Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno y Tomás Galván, en tanto que más arriba la duda es Páez o Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.