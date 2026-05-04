Ministro francés quiere "ver más allá del ruido" de la amenaza de aranceles de Trump a los autos

El ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital francés, Roland Lescure, asiste a una reunión de ministros de Finanzas de la eurozona en Bruselas

​La Unión Europea tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que está ‌siguiendo su curso ‌democrático, la UE está dispuesta a cumplirlo de buena fe y, esperamos, que Estados Unidos también lo esté, dijo el lunes el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure.

Lescure respondió así a una pregunta sobre ​el anuncio ⁠del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌el pasado viernes, de que ⁠aumentaría los aranceles sobre ⁠los automóviles de la UE porque el bloque estaba tardando demasiado en formalizar un acuerdo ⁠alcanzado mediados de 2025.

"Quiero ver más ​allá del ruido", dijo Lescure ‌a periodistas antes de ‌una reunión mensual de los ministros ⁠de Finanzas de la zona del euro.

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"Tenemos un acuerdo, y ese acuerdo se está negociando. También está siendo examinado democráticamente ​por ‌el Parlamento Europeo. Estamos dispuestos a cumplir este acuerdo de buena fe y esperamos que todos los demás tengan la misma actitud", afirmó.

Representantes del ⁠Parlamento Europeo y el Consejo, el órgano que representa a los gobiernos de la UE, reanudarán el miércoles las negociaciones sobre la legislación para reducir los aranceles de la UE sobre los productos importados de Estados Unidos, ‌y la Asamblea de la UE quiere establecer múltiples salvaguardias.

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, afirmó que la UE no quería agravar la disputa, y el ministro ‌de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, al ser preguntado sobre cómo debería responder la UE, señaló que ‌hacer comentarios ⁠al respecto en este momento no ayudaría a cerrar el acuerdo.

"Se ​está trabajando duro para cerrar el acuerdo", afirmó.

Con información de Reuters