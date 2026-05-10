Gremios docentes de Chaco se suman a la Marcha Federal y cargan contra el ajuste de Zdero

El arco gremial docente del Chaco formará parte de la cuarta Marcha Federal Universitaria del próximo martes 12 de mayo contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Las entidades sindicales llamaron a docentes activos y jubilados a movilizarse "en la calle" junto a estudiantes, trabajadores universitarios y otros sectores.

Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años. Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, con medidas de fuerza como paros o jornadas de visibilización en el medio.

Los gremios universitarios intensificaron las medidas de protesta en el primer cuatrimestre de este 2026, con paros realizados en días puntuales y que, en algunos casos, llegaron a durar semanas, como el caso de la Conadu Histórica, cuyos docentes comenzaron la cursada una semana después de lo pautado por el calendario académico.

Según detalló el medio Diario Chaco, la concentración en territorio chaqueño será a las 17:30 en la entrada del Campus de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde allí, los manifestantes se dirigirán hasta el mástil mayor ubicado en avenida 9 de Julio y Plaza 25 de Mayo.

Desde los gremios advirtieron sobre el "fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes" en la provincia que gobierna Leandro Zdero y cuestionaron su decisión de "frenar la aplicación de la cláusula gatillo". Según señalaron, esta medida provocó una pérdida superior al 35% del salario real y representa un incumplimiento de la ley vigente.

Además, denunciaron que el ajuste salarial se da en un contexto de aumentos permanentes en servicios esenciales como agua, luz y combustibles, lo que profundiza la crisis económica. En el comunicado, remarcaron que la situación responde a una "decisión política" del gobernador Zdero, fiel aliado al Gobierno nacional.

Los sindicatos también pusieron el foco en la necesidad de garantizar el presupuesto suficiente para las casas de altos estudios y para todo el sistema educativo estatal. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada en octubre de 2025. Sin embargo, el Gobierno no cumple con el presupuesto y las Universidades Públicas se encuentran en situación de riesgo con docentes cuyos salarios continúan congelados desde hace meses. Hace solo algunas semanas, la Justicia le exigió a las autoridades nacionales que cumplan con los artículos 5 y 6 de manera urgente para recomponer sueldos y becas estudiantiles.

"La marcha debe encontrarnos unidos, firmes y solidarios", expresaron, al tiempo que señalaron que la movilización busca visibilizar reclamos que, según sostienen, no tienen respuestas de las autoridades provinciales y nacionales.

Otro fallo a favor de Milei por las universidades: se suspende la ley y define la Corte

La Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso a la Casa Rosada con el que frena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema.

Con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, el tribunal resolvió a favor de lo planteado por el Ejecutivo Nacional. "Conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada, con el alcance establecido precedentemente", se indicó.

Las 56 universidades que dependen de Nación presentaron una cautelar para que el Gobierno de Milei aplique la ley vigente y gire $2,5 billones para poder solventar sus gastos. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que su puesta en vigor "compromete el equilibrio de las cuentas públicas" y pidieron un recurso extraordinario para suspenderlo.

"Corresponde pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa", agregó en el nuevo fallo de la causa, en la que se deberá aguardar la definición del máximo tribunal.