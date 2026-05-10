No es Buenos Aires: la mejor ciudad de Argentina para vivir, según un ranking

Argentina tiene más de 960 ciudades, pero solo una se destaca entre los cientos de regiones como el mejor lugar para vivir del país: Bahía Blanca. De acuerdo a un nuevo estudio, la localidad logra reunir seguridad, vida social y accesibilidad.

Por qué Bahía Blanca es la mejor ciudad de Argentina para vivir

Un estudio de la consultora Enclave, denominado "Índice de Ciudades", reveló que Bahía Blanca encabeza la lista de las mejores ciudades de Argentina para vivir. El relevamiento analizó 43 ciudades y su respectivo desempeño económico, bienestar social y atributos del hábitat urbano.

La ciudad se destacó por su seguridad, bienestar social y territorio urbano (Créditos: TripAdvisor)

Al poner un puntaje, la localidad del sur bonaerense obtuvo 68 puntos sobre 100. Las claves fueron las siguientes:

Seguridad : Bahía Blanca obtuvo el puntaje máximo por tener una de las tasas de homicidios más bajas del país.

: Bahía Blanca obtuvo el puntaje máximo por tener Bienestar social: se destacó por su cohesión social, ya que ofrece acceso universal al agua potable y niveles muy bajos de informalidad urbana . Además, su red vial con múltiples rutas nacionales y provinciales le da una conectividad física sobresaliente.

se destacó por su ya que ofrece . Además, su red vial con múltiples rutas nacionales y provinciales le da una Hábitat urbano: su caso fue destacado porque logra combinar oferta cultural y recreativa con costos de vida razonables, algo que pocas ciudades de su tamaño logran sostener.

Top 10 de las mejores ciudades para vivir en Argentina: dónde se ubica Buenos Aires

Las 10 ciudades que obtuvieron mayor desempeño pertenecen todas al corredor central del país, que abarca la zona productiva agropecuaria núcleo y, además de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, a las provincias de San Luis y Mendoza. El top 10 de ciudades lo componen:

Bahía Blanca: con 68 puntos. Córdoba: con 66 puntos. Mendoza: con 65 puntos. Río Cuarto: con 64,5 puntos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: con 63 puntos. Santa Rosa: con 62 puntos. Rosario: con 61 puntos. Rafaela: con 59,1 puntos. Santa Fe: con 59 puntos. Godoy Cruz: con 59 puntos.

¿Cuál fue la metodología del relevamiento?

Se trata de la primera edición del índice y se evaluaron a todas las capitales de provincias y a un conjunto de ciudades intermedias con relevancia nacional. Los 17 indicadores de estudio fueron: seguridad ciudadana, oferta sanitaria, educación, espacio público, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIs y transparencia.

"Comparar ciudades es siempre una materia compleja, pero existen parámetros que, ponderados adecuadamente, permiten construir un indicador sólido", explicó Fabio Quetglas, el especialista de Enclave sobre el informe.

Detrás de Bahía Blanca, se posicionó la ciudad de Córdoba

Y remarcó el objetivo del estudio: "Este índice ayuda a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas y debilidades, y a seguir su propia evolución en el tiempo".

Todas las variables se midieron con fuentes públicas o privadas de reconocida confiabilidad: Ministerio de Seguridad, INDEC, BCRA, ANAC, Observatorio PyME, entre otras. Se priorizó la disponibilidad, la comparabilidad entre ciudades y la posibilidad de actualización periódica.