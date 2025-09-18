Las 10 mejores ciudades para vivir según un prestigioso ranking: ¿figura Argentina?

La consultora canadiense Resonance realizó un nuevo ranking internacional, en el cual estableció cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir. Si bien el aspecto subjetivo es fundamental, la empresa procuró que su investigación tuviera en cuenta varios factores.

La empresa asesora, proveniente del Gran Norte Blanco, analizó una muestra de 270 ciudades y seleccionó las 10 que brindaban mayor imagen positiva. El informe contó con dos particularidades llamativas: por un lado, todas las ciudades cuentan con una alta calidad de vida mientras que, por otro, entre las 10 mejores rankeadas no aparece ninguna ciudad latinoamericana.

Los aspectos clave que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación fueron: habitabilidad, diversidad, infraestructura, oportunidades laborales y la prosperidad.

Para llegar a su conclusión, la consultora canadiense combinó estadísticas oficiales con información recolectada de la opinión de un gran número de personas. De esta manera, se logró combinar la información dura con la de carácter vivencial.

El ranking de las mejores ciudad para vivir

Si bien existe una predominancia europea, la lista resulta bastante variada. Las 10 ciudades seleccionadas por la consultora de Canadá fueron:

10. Sídney, Australia

Sus playas paradisíacas, su vida al aire libre y su economía sólida fueron algunas de las características que se denotaron para que la ciudad del continente oceánico ocupara un lugar en el ranking. Sus habitantes aseguran que su equilibrio entre naturaleza y modernidad es la clave para conseguir un ambiente que es relajado y emocionante a la vez.

9. Berlín, Alemania

La "ciudad fénix" destaca por su mentalidad progresista y por su bajo costo de vida, si se la compara con otras capitales europeas. Es una de las ciudades más convocantes para quienes desean vivir experiencias en nuevos destinos.

8. Barcelona, España

La casa de los Blaugranas esta fuertemente asociada con un estilo de arquitectura único, proveniente de las diversas obras que realizó el respetado arquitecto Antoni Gaudí, representante del modernismo catalán. A su vez, la ciudad presenta un clima cálido y relajado, perfecto para quienes buscan paz y tranquilidad.

7. Madrid, España

Esta ciudad cuenta con un excelente clima y un costo de vida moderado. El arte, el deporte y la vida social son los pilares fundamentales para considerar a la capital española como un gran lugar para vivir.

6. Roma, Italia

La milenaria ciudad conocida como "La ciudad eterna", se caracteriza por su enorme riqueza histórica y artística. Sus monumentos antiguos, el arte renacentista y barroco, y su gastronomía, vuelven a Roma un lugar vibrante para vivir.

5. Singapur, Singapur

La ciudad del Sudeste Asiático es reconocida por su prosperidad económica, su infraestructura de vanguardia y su diversidad cultural. La ciudad también cuenta con un entorno limpio y un sistema de servicios públicos realmente eficiente, lo que la vuelve atractiva para profesionales y familias.

4. Tokio, Japón

El país del sol naciente cuenta con una capital que es considerada una metrópolis futurista, la cual destaca por su limpieza y su poderosa infraestructura. Su combinación de historia y modernidad la vuelven una opción muy versátil que tiene como pilares la tradición y la tecnología.

3. París, Francia

Esta ciudad es famosa por su riqueza cultural, la diversidad que se encuentra en sus calles y la gran variedad de monumentos históricos que posee para recorrer.

2. Nueva York, Estados Unidos

La ciudad más famosa del mundo, se caracteriza por su gran aprecio por el arte, el cine y la música. Es una ciudad que combina su arquitectura de tipo tradicional con la gran cantidad de barrios y monumentos que posee.

1. Londres, Inglaterra

La ciudad de la lluvia ha sido elegida por este ranking como la mejor ciudad del mundo para vivir. Aunque hay quienes cuestionan su clima, Londres es reconocida por la riqueza de su historia, de su cultura y de una serie de servicios modernos.

Entre sus principales baluartes se destaca el sistema de transporte público y una oferta cultural potente. Esos son algunos factores que tienden a llamar la atención de quienes buscan un nuevo destino para vivir.