El truco casero definitivo para decirle adiós a las pelusas del suéter.

Con la llegada del frío, los suéteres vuelven a ser protagonistas del placard, pero también reaparece uno de los problemas más molestos de la temporada, las famosas pelusas o “bolitas” que hacen que cualquier prenda parezca vieja antes de tiempo.

Este fenómeno, conocido como pilling, aparece por el roce constante de las fibras durante el uso, el lavado o incluso por el contacto con mochilas, cinturones o superficies ásperas. Las prendas de lana, cashmere, algodón y tejidos mezclados suelen ser las más afectadas, especialmente cuando se usan seguido.

La buena noticia es que existe un truco casero, rápido y económico para devolverles a los sweaters su mejor versión sin necesidad de llevarlos a una tintorería ni gastar de más.

El truco más efectivo: una afeitadora común

La solución más práctica está mucho más cerca de lo que parece, una afeitadora descartable o una gilette común puede convertirse en la mejor aliada para eliminar las bolitas.

El paso a paso es simple. Primero, hay que apoyar el suéter sobre una superficie plana y estirarlo bien para evitar pliegues. Después, se pasa la afeitadora suavemente, siempre en la dirección de las fibras y sin hacer demasiada presión. De esa forma, las pelusas se desprenden sin dañar la tela.

Existen varios trucos caseros, rápidos y económicos para devolverles a los sweaters su mejor versión.

Otra opción casera: cinta adhesiva

Para quienes prefieren no usar cuchillas, también existe una alternativa aún más simple, cinta adhesiva ancha. Solo hay que apoyarla sobre la zona con pelusas, presionar ligeramente y retirarla con cuidado. Este método funciona especialmente bien en bolitas superficiales o pelusas livianas y puede repetirse varias veces hasta dejar la prenda limpia.

Incluso en foros como Reddit, muchos usuarios coinciden en que la cinta de embalaje ancha suele ser más efectiva que algunos rodillos comerciales para sacar pelusas rápidas de ropa oscura.

Cómo evitar que vuelvan a aparecer

Eliminar las pelusas ayuda, pero prevenirlas es todavía mejor. Los especialistas recomiendan lavar los suéteres del revés, evitar programas de lavado agresivos, no colgarlos en perchas para que no se deformen y guardarlos doblados en lugares secos y ventilados. También sumar bolsitas de lavanda o cedro ayuda a proteger las fibras y alejar polillas.